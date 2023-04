Kona Hybrid : 6 mois pour convaincre

« Nous savons qu’il est difficile de commander une voiture sans l’avoir vue ou même essayée, et dans une période de tension sur les délais de livraison, nous lançons pour la première fois chez Hyundai l’offre "6 mois pour être convaincu" », explique Hyundai Motor France. Alors que le constructeur coréen dévoilait il y a quelques semaines les tarifs de la nouvelle génération du Kona Hybrid, il accompagne désormais le lancement du véhicule avec une offre commerciale inédite.

En effet, entre le 1er avril et le 30 avril, le modèle est disponible à la location avec option d'achat (LOA) à partir de 280 euros par mois pendant 37 mois ou 30 000 kilomètres (premier loyer de 5 200 euros). En LLD, les mensualités débutent à partir de 300 euros par mois. Au terme des six mois, le constructeur s’engage à reprendre le véhicule si le client n’est pas satisfait et que le véhicule ne présente pas plus de 5 000 kilomètres au compteur. Cette opération n’implique aucun frais de restitution anticipée (hors frais de remise en état) et le premier loyer, majoré ou non, dans la limite de 5 000 euros, sera remboursé à l’acheteur. Cinq mensualités, ce sera donc le coût final pour le client.

Pour rappel, le Kona Hybrid est disponible en quatre finitions, à savoir Intuitive, Creative, Executive et N Line Executive. Ses prix débutent à 33 400 euros pour culminer à 39 900 euros. Les premières livraisons sont attendues dans le réseau au début de l’été 2023 et à l’automne pour la version électrique.