Kris Halliwell nommé directeur grands comptes Europe chez Alliance Automotive Group

Alliance Automotive Group annonce la nomination et la promotion de Kris Halliwell au poste de directeur des grands comptes Européens à partir du 1er janvier 2023.

Kris Halliwell travaille chez Alliance Automotive depuis près de quatre ans. Période au cours de laquelle il a développé de manière significative l'activité grands comptes, aussi bien sur le segment VL que celui du PL. Le responsable a rejoint l'entreprise dans le cadre de l'acquisition de Platinum International en 2018, où il occupait le poste de directeur du conseil d’administration depuis 2007, assumant les rôles de direction de la logistique, de la supply chain et du développement stratégique des comptes clés.

Stratégiques grands comptes

La croissance des grands comptes est l'une des initiatives essentielles du plan stratégique d’AAG, Vision 2025. Le groupement de distribution a presque doublé son activité dédiée aux comptes clés européens au cours de ces trois dernières années et ambitionne de se développer encore plus sur cette typologie de clientèle comme les centres de réparation rapide, les centres auto, les spécialistes du camion mais aussi les assurances, le loueurs et les flottes. Cette conquête des grands comptes s’accompagne du développement des solutions digitales de gestion attendues et l’élargissement du nombre d'ateliers. Pour s’assurer de capter efficacement ces opportunités dans tous les pays, AAG a indiqué renforcer son organisation interne afin de répondre aux besoins d’une clientèle qui se mondialise, le tout avec une approche coordonnée.

Pour rappel, Alliance Automotive Group Europe agit en France (Groupauto France, Precisium Group et Pièces Auto), au Royaume-Uni, ( Groupauto UK et UAN), en Irlande (Groupauto Ireland), en Allemagne (Alliance Automotive Group Germany), en Pologne (Groupauto Poland), aux Pays-Bas et en Belgique (Partspoint, Précisium et Winparts), en Espagne et au Portugal (Lausan). Le groupe fournit à environ 50 000 garages plus de 100 000 pièces différentes pour la réparation et l’entretien à partir d’un réseau de plus de 700 magasins filiales et de plus de 1 700 points de vente affiliés.