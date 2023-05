KS Tools, servante Black Edition 2023

Fabricant d’outillage à main professionnel, KS Tools marque l’actualité en dévoilant une nouvelle servante fabriquée en série limitée et baptisée Black Edition 2023. De couleur noire et affichant un design sobre et élégant, ce meuble mobile de rangement est dotée d’un système anti-basculement et est disponible à la vente avec 2 offres d’équipement : une composition au choix de 309 outils ou de 334 outils.

Rappelons que KS Tools est l’un des leaders du marché de l’outillage à main professionnel sur le territoire. L’entreprise propose des gammes spécifiques adaptées à chaque type de métier : l’automobile, le poids-lourd, l’industrie, le second-œuvre du bâtiment et les travaux publics. La qualité et l’innovation est une des forces de la marque depuis son origine. KS Tools a su développer des produits de grande qualité tout en gardant un positionnement tarifaire avantageux.