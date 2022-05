Kuehne+Nagel et la marque de bijoux Swarovski signent un partenariat européen

Kuehne+Nagel et Swarovski ont conclu un accord d’envergure à l’échelle de la zone EMEA. Le centre logistique de Kuehne+Nagel est basé en Belgique et l’accord couvre aussi le transport et la livraison des boutiques et des clients.

Dans le cadre de l’accord conclu par Kuehne+Nagel et Swarovski, le spécialiste du transport et de la logistique va s’appuyer sur un hub basé à Tessenderlo, en Belgique. Ce hub s’intègre dans le gigantesque centre de 70000 m² totalement opéré par Kuehne+Nagel et prendra en charge la gestion de la chaîne d'approvisionnement BtoB (boutiques, distributeurs) comme BtoC (clients des plateformes e-commerce) de Swarovski, ainsi que le contrôle qualité et la gestion des retours. Des interventions humaines seront encore mises en avant au sein du hub, comme les emballages pour les cadeaux luxueux et les cartes cadeaux personnalisées par exemple. Quelque cent emplois seront créés en 2022 pour assurer le travail et la qualité des prestations.

Viser un service clients de top niveau

« Nous sommes ravis de pouvoir commencer ce partenariat à long terme avec un client aussi prestigieux que Swarovski. Ensemble, nous avons créé une solution totalement aboutie pour le service clients, tous canaux de vente confondus », souligne Gianfranco Sgro, membre du comité de direction de Kuehne+Nagel International AG en charge du service « Contract Logistics ».

« Grâce aux fortes compétences de Swarovski et de Kuehne+Nagel, nous allons offrir un service et une expérience de très haut niveau à nos clients. Le partenariat qui s'est mis en place ces derniers mois a créé une base solide pour un engagement de long terme », ajoute Brian White, sénior vice-président Supply Chain Management et directeur général de Swarovski AG.

