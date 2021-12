Kuehne+Nagel reprend le giga site logistique de Lapeyre

Kuehne+Nagel reprend le site logistique de Lapeyre de Mer, afin de garantir la continuité d'activité de l'entrepôt. Il va en assurer le volet logistique, soit la gestion d'une grande variété de produits aux gabarits différents, ainsi que le volet transport, le site livrant 87 des 131 magasins français de l'enseigne.

« Nous sommes ravis de mettre notre savoir-faire au service des opérations de Lapeyre », déclare Laurent Kraffmuller, directeur de l'activité logistique contractuelle chez Kuehne+Nagel. Et de poursuivre : « Nous reprenons les collaborateurs actuellement présents sur le site pour continuer à y opérer la logistique des produits standards, hors gabarit, ou petites pièces, en passant par les portes et portails. Nous nous sommes engagés auprès de Lapeyre pour accompagner leur transformation et améliorer en continu la qualité de service sur le site. Kuehne+Nagel s'est toujours efforcé de maintenir l'emploi dans les activités qu'elle reprend et 35 % des effectifs de l'entreprise sont issus d'une reprise de droit, ou d'une application volontaire de transfert ».

Rappelons qu’en France, Kuehne+Nagel opère sur 125 sites ses activités pour le compte de 16 000 clients français et internationaux.