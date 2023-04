Kuehne+Nagel se dote de 23 camions électriques Renault Trucks

Le transporteur et logisticien international Kuehne+Nagel a reçu les clés de 23 porteurs électriques Renault Trucks E-Tech D. Il s’agit là d’une première livraison.

« Nous disposons d’un vaste réseau de groupage composé de 56 agences réparties sur l'ensemble du territoire français, avec de nombreux itinéraires de courte et moyenne distance qui peuvent être assurés par des véhicules électriques. La transition énergétique et écologique de nos modèles est un enjeu qui nous concerne tous et nous sommes fiers, en tant qu’acteur majeur du transport, de faire notre part et de permettre à nos clients de réduire les émissions émises par les transports », a déclaré pour l’occasion Xavier Léger, directeur général Road Logistics chez Kuehne+Nagel France.

Si des défis technologiques demeurent pour assurer la transition bas carbone du transport longue distance, Kuehne+Nagel emploie déjà une soixantaine de camions roulant aux huiles végétales hydrotraitées (HVO). Ces technologies de transition permettent déjà de réduire les émissions de carbone du transport routier jusqu’à 83% selon l’Ademe.

« Au-delà des véhicules, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Kuehne+Nagel dès leur première intention de décarboner leur flotte. Depuis l’étude et l’analyse des besoins, jusqu’au suivi de mise en œuvre et d’exploitation », souligne Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France.

Dans la configuration choisie par Kuehne+Nagel, les 23 Renault Trucks E-Tech D de 16 tonnes, disposent d’une capacité de chargement de 18 ou 21 palettes, ils sont équipés de cinq packs de batteries de 66 kWh pour une autonomie de 235 km en une seule charge. Ces camions électriques, qui seront affectés à huit sites Kuehne+Nagel en France, parcourront en moyenne 180 km par jour.