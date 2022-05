Kuehne+Nagel noue un partenariat avec Adidas

Ce partenariat stratégique à long terme entre Kuehne+Nagel et Adidas repose sur la construction d'un centre de distribution automatisé et omnicanal neutre en CO2 et d'une surface de 130 000 m² situé à Mantoue (Italie). « La combinaison de la technologie, des niveaux de service, de la fluctuation du volume des commandes, de la durabilité et, bien sûr, l'ampleur exceptionnelle du projet en ont fait l'un des plus grands défis jamais relevés par notre équipe. Un grand merci à Adidas et à notre réseau de partenaires pour leur soutien pendant la mise en place de ce projet », indique Gianfranco Sgro, membre du CA de Kuehne+Nagel International AG, responsable de la logistique contractuelle.

Avec une ouverture prévue en 2024, le centre traitera 18 000 colis par heure de la marque Adidas et desservira l'Europe du Sud et de l'Est. L'ensemble du site de Mantoue sera alimenté par des sources d'énergie 100 % renouvelables. De plus, Kuehne+Nagel a pour objectif de n'utiliser que des emballages et des processus durables, afin de réduire la consommation totale de ressource et les émissions de CO2.