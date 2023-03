Kuehne+Nagel présente sa feuille de route d'ici à 2026

Kuehne+Nagel clôt l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires net à 39,4 milliards de francs suisses, soit une hausse de 20 %. L'Ebit augmente de 28 %, avec 3,8 milliards de francs suisses et le bénéfice net de 30 %, avec 2,8 milliards de francs suisses. Le résultat du quatrième trimestre est plus faible que celui du reste de l'année en raison du ralentissement économique général, et l'environnement macro-économique restera difficile en 2023 en raison du contexte géopolitique et de l'inflation. « L'exercice 2022 a été exceptionnel pour Kuehne+Nagel à bien des égards – une année excellente sur le plan financier, mais aussi de défis pour nous et nos clients. Grâce au dévouement de nos employés, nous avons pu continuer à fournir à nos clients du monde entier des services logistiques d’excellence. Le moment est venu de lancer notre nouvelle feuille de route stratégique pour 2026 et d'assurer la réussite et la durabilité de Kuehne+Nagel en mettant l'accent sur la qualité, la satisfaction des clients et la motivation des employés », commente Stefan Paul, P-DG de Kuehne+Nagel International AG. Dans le détail, le chiffre d'affaires de la division Road Logistics atteint 4 milliards de francs suisses et l'Ebit, 146 millions de francs suisses. Malgré le contexte, le bilan positif 2022 a conforté le transporteur de présenter sa nouvelle feuille de route stratégique 2026. L'objectif de Roadmap 2026 est de renforcer la capacité bénéficiaire de Kuehne+Nagel. La stratégie tourne autour de quatre piliers interdivisionnels :

Kuehne+Nagel Experience : qualité, satisfaction client et motivation des collaborateurs. Écosystème numérique : les données et la technologie comme avantage concurrentiel. Living ESG : des solutions concrètes pour la durabilité. Potentiel de marché : plans de croissance géographique et offres de services à forte marge.

Kuehne+Nagel renforce son implantation en Bourgogne

En attendant 2026, le transporteur annonce le déménagement de son agence route (Road Logistics) à Auxerre, pour disposer d’un site plus grand et répondre aux besoins de ses clients dans les départements de l'Yonne, de l'Aube et du sud de la Seine-et-Marne en messagerie et affrètement vers la France et l'Europe. « L’agence Kuehne+Nagel d’Auxerre existe depuis 14 années. Pour accompagner le dynamisme économique de la région, nous avons décidé d’investir dans un site plus grand pour accompagner la croissance de nos clients. Nous sommes ravis d’avoir trouvé un espace proche de l’ancien site qui nous permet d’assurer une continuité des services sans perturber les plans de transport ni le quotidien de nos collaborateurs. De plus, désormais, les 55 collaborateurs de l’agence travailleront au sein d’un site avec une surface presque doublée, plus moderne et mieux équipé. » La nouvelle agence est dotée d'une surface totale de 3 551 m2 dédiés à la messagerie et de 480 m2 de bureaux. Elle compte également 39 portes et d'une rampe, et desservira notamment les clients dans les domaines du vin, de l’emballage, de l’imprimerie et des biens d’équipement.