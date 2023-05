L’absentéisme des salariés atteint un niveau historique

Le pourcentage de salariés absents au moins une fois dans l’année atteint un niveau historique... et progresse particulièrement chez les jeunes de moins de 35 ans, selon les résultats de l’enquête du groupe Diot-Siaci, leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes pour les entreprises, menée conjointement avec l’institut de sondages d’opinion Ifop.

Un taux d’absentéisme en hausse

Premier constat, en 2022 le taux d’absentéisme est en hausse par rapport à 2021. Il s’élève à 5,64 %, contre 4,94 %, d’après l’étude. Il retrouve un niveau similaire au taux observé en 2020 (5,62 %). L’enquête souligne que l'absentéisme augmente dans toutes les catégories d’âge. Cependant, seuls les salariés ayant moins de 25 ans et les 25-34 ans connaissent des niveaux d’absence plus élevés qu’en 2020. « L’absentéisme continue donc à augmenter plus rapidement chez les plus jeunes, une tendance encore plus marquée lorsque nous analysons les chiffres de 2019 à 2022 », précise l'étude.

Stress, charge de travail, manque de reconnaissance

Parmi les motifs d’absence figurent avant tout les situations de stress (pour 67 %), une charge de travail trop importante (51 %) ou encore un manque de reconnaissance (46 %). Plus d’un salarié sur deux voit sa santé mentale et physique affectée dans le cadre de son métier, révèle l’enquête.

Si les facteurs impactant la santé mentale des salariés sont surtout liés à l’organisation du travail, l’ambiance de travail est relevée « dans des proportions non négligeables ». Un tiers des répondants mentionnent ainsi une pression psychologique de la part de leur(s) manager(s) ou bien une mauvaise ambiance de travail entre collègues, remarquent les auteurs de l’étude.

L’intérêt pour la prévention des risques

Face aux problématiques de santé au travail, les salariés attendent des actions de la part de l’entreprise comme des managers. En parallèle, l’intérêt pour les différentes formations dédiées à la santé progresse, que ce soit sur les sujets de prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), de la gestion du stress, et de la prévention des risques psychosociaux (RPS).

La santé au travail cause « racine » des absences

« Alors que la question de l’absentéisme est souvent perçue ou traitée sous le prisme du manque d’engagement des salariés, les résultats de l’enquête montrent très clairement que c’est bien la santé au travail qui est la cause "racine" de l’écrasante majorité des absences, analyse Sabeiha Bouchakour, directrice QVT-Prévention Diot-Siaci. Cette enquête souligne aussi de façon évidente que les salariés appellent de leurs vœux des actions plus recentrées sur les conditions de travail. »

* enquête menée au mois de mars 2023 auprès de 3000 salariés, en liens avec l’Observatoire statistique de Diot-Siaci.