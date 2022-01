« L’accent mis uniquement sur les stations de recharge publiques n’est pas la solution »

L’Automobile & L’Entreprise : Comment est née l’aventure Juice Technology ?

Christoph Erni : J’ai constaté qu’avoir une voiture électrique était un plaisir à conduire, mais que la recharger était un vrai problème ! Lorsque j’ai reçu ma première voiture électrique en 2013, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de possibilité de recharger proprement mon véhicule, mais surtout, j’avais reçu un câble de recharge de secours conçu pour l’Allemagne qui ne fonctionnait pas en Suisse. Comme j’étais sûr que d’autres nouveaux venus dans le monde de la voiture électrique avaient aussi ce problème, j'ai fait des recherches et l’idée m’est venue de publier un aperçu des premiers adaptateurs sur le site e-driver.net (site web spécialisé pour les conducteurs de voitures électriques). Le lendemain, à ma grande surprise, j’avais déjà quelques mails me demandant s’il était possible de m’acheter ces sets. C’est comme ça que Juice a commencé en 2014. Aujourd’hui, nous en sommes à la seconde version avec le Juice Booster 2.

A&E : En quoi consiste votre activité ?

C.E. : Notre volonté est de fournir des appareils de haute qualité qui soient fiables et qui servent les utilisateurs tout en s’adaptant à leurs besoins. Pour que l’expérience client soit la plus agréable possible, nous faisons notre propre expérimentation des produits, en nous mettant dans la peau des consommateurs afin de répondre au mieux à leurs attentes. Nous pensons que charger votre voiture devrait être aussi facile que de charger votre smartphone c'est pour cela que notre portefeuille comprend des stations mobiles et fixes à courant alternatif et continu. Nous proposons également diverses solutions logicielles telles que le système de gestion de la charge omni-dynamique smart Juice, mais aussi divers systèmes d’activation et de facturation. Nous développons les logiciels entièrement en interne. C’est la plus grande différence avec les autres solutions disponibles sur le marché et certainement la plus importante. Nos produits étant basés sur un logiciel, ils peuvent donc être mis à jour rapidement et s'adapter aux nouvelles exigences techniques ou légales.

A&E : Comment vos solutions répondent-elles aux besoins des flottes ?

C.E. : Cette flexibilité est cruciale pour les flottes de véhicules. Notre Juice Booster 2, par exemple, est un produit 3-en-1. Vous avez le choix entre l’utiliser en station de recharge portative, en borne murale ou alors en simple câble de charge. Il peut être branché sur une prise domestique comme sur une prise industrielle pour une charge complète en 3 à 4 heures. Le Juice Booster 2 est aussi équipé d’un disjoncteur de courant résiduel de manière à prévenir les défauts de courant continu et alternatif. Il dispose également d’un système de détection pour la connexion déterrée sachant que très peu de véhicules sont en mesure de reconnaître si une prise est reliée à la terre ou non. De fait, il compense le manque de protection potentielle du véhicule ce qui rend la charge plus sûre. Nos services vont de l’offre après-vente aux solutions pour flottes. Ainsi, le premier fournisseur de location de véhicules et de gestion de flotte en Europe, Athlon, filiale de Daimler, travaille déjà avec Juice en termes d’infrastructure de recharge. De plus, nous coopérons actuellement avec des constructeurs automobiles renommés tels que le groupe Stellantis ou encore BMW.

A&E : Comment envisagez-vous le marché français où vous vous êtes récemment implantés ?

C.E. : La France est un marché à fort potentiel pour nous en tant que fournisseur de bornes de recharge. Même en étant le troisième pays le mieux doté en termes d’infrastructures de recharge publique en Europe, le besoin d’équipement dû aux ventes toujours plus nombreuses de voitures électriques se fait sentir. Fondamentalement, il faut changer de façon de penser. Cela signifie qu’en plus de l’infrastructure de recharge publique, le secteur privé doit être développé. Soit par l’installation de bornes murales fixes, soit par l’utilisation de solutions de recharge mobiles telles que le Juice Booster 2, qui permet également de recharger en déplacement. L’accent mis uniquement sur les stations de recharge publiques n’est pas la solution. En plus d’un réseau d’infrastructure de recharge rapide en courant continu comme sur les autoroutes ou certaines places publiques permettant de circuler rapidement, il faut proposer d’autres alternatives, qui correspondent aux modes de vie et aux habitudes de la population.

A&E : Quels projets imaginez-vous pour 2022 ?

C.E. : Chez Juice, nous consacrons la majorité de nos ressources financières à la recherche et développement en tenant compte des spécificités de chaque pays dans lesquels nous sommes présents. Par l’innovation et l’agilité, nous souhaitons maintenir notre avance sur la concurrence, mais aussi l’étendre. C’est une grande opportunité pour nous de contribuer au développement de la mobilité électrique en France. Bientôt, nous présenterons donc le Juice Charger me avec une spécificité adaptée pour le marché français. C’est une borne murale design, certifié norme ISO 15118 pour le système Plug and Charge, qui convient pour une installation en intérieur comme en extérieur. Un appareil à la pointe de la technologie et à un prix abordable.