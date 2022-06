L’ACEA dresse la carte idéale des implantations de bornes de recharge en Europe

Une nouvelle analyse menée par l'Institut allemand Fraunhofer pour le compte de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a cartographié exactement où les conducteurs de poids lourds font régulièrement leurs arrêts afin de déterminer de façon optimale où implanter des bornes de recharges en électricité.

L’institut a ainsi analysé les coordonnées GPS de quelque 400 000 camions en service dans toute l'Europe sur une période de 12 mois, en se concentrant sur la durée des arrêts à des emplacements individuels. L'analyse a révélé que 10 % des emplacements les plus fréquentés par les camions en Europe (plus de 3 000) représentent environ 50 % (78 000) du total des arrêts effectués par les camions.

Dans cette optique, l'ACEA appelle les gouvernements nationaux à veiller à ce que les 10 % de relais routiers les plus performants de leur pays soient équipés de chargeurs électriques adaptés d'ici à 2027 au plus tard. Les emplacements précis de tous les relais routiers dans 29 pays européens sont indiqués sur cinq cartes régionales : Europe centrale, Europe du Nord, Europe du Sud-Est, Europe du Sud et Europe de l'Ouest.

Les cartes distinguent également les différents temps d'arrêt des camions – arrêts courts (moins d'une heure) et arrêts longs (stationnement de nuit). Ceci est important car la durée détermine les besoins de charge, tels que le temps disponible pour une recharge complète et la puissance de sortie requise. Les cartes identifient également exactement où se trouvent les relais routiers les plus utilisés (principalement dans les aires de repos le long des autoroutes, les sites d'entreprises, les hubs logistiques et les ports).

Alors que les eurodéputés et les ministres de l'UE préparent leurs positions finales sur le règlement sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR), l'ACEA demande des objectifs spécifiques et ambitieux pour les infrastructures dédiées aux camions pour chaque État membre.