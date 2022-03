L’achat automobile en ligne fait recette selon Cazoo

Venir en concession n’est plus un prérequis pour devenir propriétaire d’une automobile. C’est en tout cas ce que révèle l’étude réalisée par Cazoo et Engage Research, auprès d’un échantillon représentatif de 839 Français âgées d’au moins 18 ans sur la période du 1er au 28 février 2022. À en croire les observations de la plateforme d’achat de véhicules en ligne, 18 % des sondés ont déjà acheté, loué ou même souscrit à un abonnement automobile entièrement en ligne et se disent prêts à recommencer. Parallèlement, environ un tiers (30 %) des personnes interrogées envisage de renouveler leur prochaine voiture entièrement en ligne. Au total, c’est donc un Français sur deux qui a été séduit ou se laisserait séduire par cette tendance du digital, adoptée dans la plupart des autres secteurs de consommation.

Parmi les acheteurs en ligne précurseurs au sein de l’échantillon, la majorité (29 %) est âgée de 25 à 34 ans, une génération pour qui les outils informatiques et le numérique font partie du quotidien. Cette tranche d’âge est suivie de près par celles des 35-44 ans – qui représentent 25 % des acheteurs précurseurs – et des 18-23 ans à 23 % contre 13 % pour les 45-54 ans. Concernant le profil et le genre, les hommes devancent également les femmes à 25 % contre 12 %. Du côté des sondés n’ayant pas encore sauté le pas mais qui se disent prêts à le faire, ils sont à nouveau majoritairement présents au sein des 25-34 ans (36 %), devant les 45-54 ans (33 %) et les 35-44 ans (32 %).

La facilité séduit mais le manque de diversité rebute

Pour expliquer cette transformation du parcours d’achat traditionnel vers une expérience client entièrement en ligne, Cazoo croit savoir que c’est la simplicité des démarches que les acheteurs apprécient en premier lieu. « Chez Cazoo, nos clients peuvent acheter, financer et bientôt s’abonner à leur prochaine voiture, intégralement depuis notre site internet », fait valoir Romain Weill, responsable pays France de Cazoo. De même, « nous livrons la voiture au domicile de nos clients en quelques jours, qui bénéficient ensuite d’une garantie 7 jours satisfait ou remboursé[...] et nous le reprenons gratuitement si ce n’est pas le cas ». Inversement, l’étude de Cazoo met en évidence que le principal frein à l'achat en ligne complet d'une voiture demeure le manque de telles solutions sur le marché. Pour 19 % des personnes interrogées et se déclarant prêtes à acheter un véhicule en ligne, le manque d’opportunité ou l’absence de solutions d’achat intégralement en ligne sont ainsi pointés du doigt.