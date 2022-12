L'achat en ligne de pièces détachées séduit de plus en plus les Français selon eBay

Selon une étude menée par eBay sur plus 1 150 Français en novembre 2022, 89% des sondés déclarent posséder au moins une voiture. Malgré une baisse du pouvoir d'achat, ils y restent attachés. D'ailleurs, 47% des propriétaires déclarent avoir déjà réalisé au moins une réparation eux-mêmes ou avoir fait appel à un proche. Cependant, 73 % des propriétaires déclarent tout de même faire contrôler leur véhicule dans un garage au moins une fois par an. Et 53% vont chez le garagiste pour toutes les réparations. Avec cette étude, eBay constate également que 72% d'ente eux achètent ou seraient prêts à acheter les pièces détachées et équipements automobiles dont ils ont besoin en ligne. Un chiffre en hausse de 9% par rapport à la dernière étude datant de juin 2018. De plus, 45 % des propriétaires de véhicules interrogés déclarent également acheter en ligne des accessoires et 36 % d’entre eux de l’huile, du lubrifiant, des pneus et des jantes pour leur véhicules. L'achat sur les plateformes telles qu'eBay s'explique notamment par les prix attractifs, principale raison pour 84% des sondés, en plus du large choix et de la rapidité pour passer commande. Enfin, un tiers des automobilistes a déjà ou serait prêts à acheter une pièce d'occasion ou reconditionnée en ligne. Depuis le mois de septembre, eBay met d'ailleurs en avant des objets d’occasion, reconditionnés ou des pièces favorisant la réparations sur sa page d’accueil.

Parmi les pièces détachées automobiles les plus achetées en ligne, on retrouve en tête les pièces comme les ampoules et les essuie-glaces, suivies des pièces plus techniques comme les plaquettes de frein ou bien les pièces moteur.