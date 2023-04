L'activité dans les ateliers repart à la hausse

Selon le baromètre d'activité réalisé par Mobilians en collaboration avec Solware, le premier trimestre 2023 enregistre une croissance globale de 4,1% par rapport à l'année dernière, et ce malgré l'inflation et un horizon incertain.

Les activités de carrosserie et mécanique au premier trimestre 2023 progressent respectivement de 12,8% et de 2,3%, soit une hausse de 4,1% au global par rapport à l'année précédente. Dans le détail, le chiffre d'affaires en mécanique se stabilise à 0,6%, mais l'indicateur de main d'œuvre progresse lui de 6,4%. En carrosserie, le prix des pièces augmente de 10,3% et la main d'œuvre de 16,3%. Pour le moment, la hausse des prix des pièces touche ainsi davantage l'activité carrosserie.

Selon Mobilians et Solware, le début d'année enregistre ainsi une bonne dynamique comparé à celui de 2022 (-3,4% au global, -5,2% en mécanique et +7,4% en carrosserie par rapport à 2021), et la hausse du coût de la main d'œuvre peut s'expliquer par l'augmentation des minima sociaux.. L'évolution du marché automobile reste cependant soumise à de nombreuses inconnues, comme l'inflation, les pénuries, etc.