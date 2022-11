L’activité logiciel de Traxall France pilotée par Romain Garnier

Spécialiste du fleet management et entité du Groupe Faubourg, le groupe Traxall France vient de nommer Romain Garnier au poste de directeur Produit et Technique (CPTO). Celui-ci sera donc chargé de gérer les volets logiciels de l’entreprise.

Diplômé de l’école d’ingénieur Telecom Saint-Etienne, Romain Garnier a évolué à la fois au sein d’organismes d’envergure comme dans de petites structures. Celui qui a rejoint l’équipe de Traxall France en tant que directeur Produit et Technique (CPTO) – et ainsi intégré le comité de direction du fleeter – a en effet débuté sa carrière chez l’éditeur de logiciels de simulation Oktal avant de travailler, pendant plus de 5 ans, dans les rangs de General Electric Healthcare œuvrant pour le développement de logiciels et d’applications médicales. De 2019 à octobre 2022, Romain Garnier a ensuite successivement occupé les postes de chef de Produit principal puis directeur Produit de la startup conceptrice de technologies médicales Keen Eye.

Contribuer à l’essor de la solution digitale Traxall à l’international

Fort de ces expériences professionnelles, Romain Garnier aura pour mission de guider l’évolution logicielle de Traxall France et tout particulièrement la solution de gestion de flottes Trax-IT afin de faire émerger une plateforme de gestion de la mobilité répondant aux attentes nouvelles des 65 entreprises clientes de Traxall.

Il devra aussi prendre en compte dans ses fonctions les différences culturelles et opérationnelles au-delà du marché français, notamment auprès des filiales Traxall en Allemagne, en Belgique et en Espagne. Une tâche « passionnante qui allie approche produit, technique et management d’équipe », apprécie Romain Garnier. Qui se dit également ravi mettre son savoir-faire au service d’un groupe de 20 années d’expérience comptant plus de 60 000 véhicules gérés.