En partenariat avec l’Isaac de l'Etoile (Poitiers), le réseau AD Poids Lourds lance son école après-vente dans le but de former des jeunes aux métiers de la maintenance et de la réparation des véhicules industriels et répondre ainsi aux attentes d'une profession sous tension.

Permettre à des jeunes d’exercer un métier en constante évolution tout en répondant à une pénurie criante de personnels dans ses ateliers de réparation est l’objectif premier fixé par le réseau AD Poids Lourds en se rapprochant de l’ensemble scolaire Isaac de l'Etoile implanté à Poitiers.

En effet, comme pour l’ensemble de la filière de la réparation PL, le réseau AD constate un réel problème de recrutement dans ses structures de maintenance. Rien qu’au sein de ses 220 garages, plus de 100 postes sont à pourvoir. C'est ce qui poussé AD Poids Lourds à s’engager en développant une école dédiée à ses métiers. L’objectif est d’encourager des jeunes à devenir mécanicien pour véhicules utilitaires et industriels et leur permettre de trouver un premier emploi sur tout le territoire.

13 mois de formation en alternance

La formation proposée par le réseau AD Poids Lourds est déployée en partenariat avec le centre de formation de Poitiers qui délivrera un certificat de qualification professionnelle de technicien expert après-vente véhicules utilitaires et industriels de niveau Bac+2. Notons que cette formation en contrat de professionnalisation gratuite et rémunérée s’adresse à tous les étudiants titulaires d’un bac professionnel en mécanique ou équivalent. Le contrat de qualification professionnelle s’étalera sur 13 mois de formation à raison de deux semaines de formation par mois à Poitiers. Les étudiants seront accueillis dans l’un des 220 ateliers de réparations AD Poids Lourds pour compléter leur cursus.

« Nous sommes très heureux de lancer cette école pour former aux métiers de la réparation poids lourds. L’Isaac de l’Etoile va nous apporter son sérieux pédagogique et son expertise de formation professionnelle. Toutes nos équipes d’AD Poids Lourds sont impatientes d’accueillir les jeunes alternants dans nos ateliers. Ils pourront découvrir un métier de plus en plus technologique aux débouchés immédiats, maîtriser les nouvelles motorisations et les outils d’aide à la conduite », déclare Guillaume Faures, directeur général des activités poids lourds chez Autodistribution.

La première promotion accueillera les futurs étudiants en février 2023 qui pourront intégrer un atelier AD Poids Lourds dès décembre 2022.