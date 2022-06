L’ADPA rappelle le rôle crucial de l’information technique des éditeurs indépendants labellisés

Fondée en 2016, l’ADPA, association européenne des éditeurs de données automobiles indépendants, vise à garantir à l’après-vente automobile un accès équitable aux données et aux informations mais aussi à fournir des conditions-cadres compétitives aux éditeurs. Pour valoriser leur savoir-faire, ses membres* ont lancé en octobre 2021 un label de qualité certifiant leur engagement en faveur d'une utilisation de sources et de processus de données fiables au niveau européen.

A l'occasion du salon Autopromotec de Bologne, l'ADPA a tenu à rappeler ses engagements en organisant une conférence pour expliquer plus en détail la raison d'être du Label, ce qu'il représente et quelles données les éditeurs peuvent utiliser. Et d’expliquer que « les évolutions technologiques, les nouvelles motorisations, les nouveaux dispositifs de sécurité et les nouveaux composants électroniques, rendent indispensable pour les réparateurs l'accès à des bases de données d'informations techniques fiables. Il est essentiel que les éditeurs de telles bases puissent garantir qu'ils utilisent les sources les plus récentes et les plus fiables pour construire leurs solutions multimarques. »

Ainsi, le Label repose sur des exigences fortes, respectant des standards élevés en matière de data sourcing. En particulier, il garantit que les éditeurs s'approvisionnent auprès des constructeurs automobiles eux-mêmes pour une grande partie des informations de réparation et d'entretien qu'ils traitent. Cela se traduit par un effort financier et technique important pour les éditeurs labélisés qu’il est bon de rappeler.

L’organisation appelle les autres éditeurs respectant les mêmes normes de haut niveau à la rejoindre. Des ateliers supplémentaires pour en savoir plus sur l'initiative seront organisés dans les mois à venir. L'objectif est de présenter plus en détail le Label et ce qu'il représente pour la communauté du marché de la rechange.

* Neuf entreprises sont actuellement titulaires du Label : ALLDATA Europe, Autodata, HaynesPro, Hella Gutmann Solutions, Robert Bosch, TecAlliance, Tekné Consulting,TOPMOTIVE/DVSE et YQ Service.