L'ADPA salue la prolongation du règlement d'exemption par catégorie pour les véhicules à moteur par la Commission européenne, ainsi que la publication des lignes directrices supplémentaires qui façonneront la concurrence sur le marché de l'après-vente jusqu'à 2028. Le cadre actuel date de 2010 et l'objectif est de pouvoir répondre aux évolutions des pratiques commerciales et techniques qui touchent la concurrence dans le secteur automobile après-vente, notamment la possibilité pour les opérateurs multimarques indépendants de proposer des offres compétitives et prestations innovantes. Ces évolutions concernent, par exemple, les Adas, les systèmes de gestion de batterie et de codes d'activation, qui font partie intégrante de la mobilité aujourd'hui.

L'ADPA salue également la reconnaissance du fait que l'accès aux données embarquées est un élément fondamental de la concurrence dans le marché de l'après-vente automobile. « Nous sommes heureux de voir que la Commission européenne a partiellement pris en considération les commentaires et suggestions que nous avons formulés lors des différentes consultations. Cela aidera à sécuriser concurrence pour la fourniture de services de réparation et d'entretien, également pour les véhicules les plus récents », commente Ralf Pelkmann, président de l'ADPA. Cependant, l'Association des éditeurs de données automobiles regrette que, malgré de nombreuses demandes des Autorités nationales de la concurrence et des entreprises, aucune amélioration n'à été apportée pour empêcher l'utilisation abusive des garanties.