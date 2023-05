L'AFGNV rassemble autour de la pertinence du bioGNV dans le transport

L'Association française du gaz naturel pour véhicules (AFGNV) et plus de 200 acteurs se mobilisent pour intégrer le bioGNV, notamment le biométhane, parmi les carburants alternatifs dans la stratégie de décarbonation du transport.

Les propositions de la Commission européenne, dans la lignée des ambitions du Fit for 55, ainsi qu'à l'accord de Paris, instaurent progressivement des normes d'émissions de CO2 plus strictes pour quasiment tous les véhicules utilitaires neufs tous les cinq ans :

45 % de réduction des émissions à compter de 2030.

65 % de réduction des émissions à compter de 2035.

90 % de réduction des émissions à compter de 2040.

La Commission européenne propose également que les bus urbains neufs soient à émission nulle dès 2030. Pour soutenir cette proposition, les investissements doivent être orientés vers les véhicules à zéro émission et les infrastructures de recharge et de ravitaillement. La Commission européenne a déjà proposé le règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs afin de développer les infrastructures de recharge nécessaires pour soutenir la transition écologique du secteur des véhicules utilitaires lourds. En particulier, elle a proposé d'installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers : tous les 60 km pour la recharge électrique et tous les 150 km pour le ravitaillement en hydrogène. La Commission travaille activement avec les co-législateurs afin de conclure rapidement les négociations sur ces propositions.

En parallèle, ces propositions impliquent la réduction de la demande de combustibles fossiles importés et viennent renforcer les économies d'énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur des transports de l'UE. Elles soutiennent également l'industrie européenne des technologies propres et la compétitivité à l'échelle mondiale. En réponse, plus de 200 acteurs (des compagnies gazières, associations de transporteurs, des constructeurs poids lourds ou encore des opérateurs, etc.) s'associent à l'AFGNV pour l'intégration des bioGNV parmi les solutions de carburants alternatifs au diesel. Ensemble, ils dénoncent l'approche réductrice de la Commission européenne privilégiant l'électrique et hydrogène, et avancent la maturité de la filière du biométhane, représentant 30 % de la consommation du gaz carburant en France. En 2030, la filière gaz envisage une production de 60 TWh de gaz renouvelable en France et pour la mobilité, l’AFGNV a pour ambition d’atteindre 100 % de gaz renouvelable en 2033 (26 % en 2022).