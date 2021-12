L’Agence Automobilière finit l’année en fanfare !

Entrée en Bourse sur Euronext Access, franchissement du cap symbolique des 100 agences, développement européen et solidité financière…, le réseau L’Agence Automobilière fondé par Christophe Winkelmuller conclut un remarquable exercice 2021.

L’Agence Automobilière est donc entrée en Bourse sur Euronext Access le 5 novembre dernier par « admission technique », c’est-à-dire sans lever de fonds par offre au public au placement privé. Cette opération témoigne à la fois de l’ambition de l’enseigne et de la relation de confiance qu’elle s’attache à tisser avec ses franchisés, qui ont ainsi l’opportunité d’en devenir actionnaires. Pour l’heure, plus de la moitié des franchisés ont d’ailleurs sauté le pas.

Cette année, L’Agence Automobilière a aussi atteint le seuil symbolique des 100 agences sur un marché du véhicule d’occasion toujours porteur. Le développement du réseau va se poursuivre en 2022, en France où plusieurs dizaines d’ouvertures sont attendues, mais aussi en Europe, avec la Belgique, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, et prochainement, la Suisse et l’Allemagne. Sur le marché français, à plus long terme, Christophe Winkelmuller fixe le maillage potentiel de L’Agence Automobilière à quelque 500 sites.

Misant sur le principe central de la confiance dans les transactions VO, l’enseigne a encore travaillé sur cet axe, notamment via ses services de garanties, et elle peut désormais faire valoir un taux de recommandation clients de 98,5 %.

En outre, la diversité de sourcing de l’enseigne lui permet de ne pas être trop frappée par le manque de matériel, lié à la déprime du marché VN, encore amplifiée par la pénurie des composants électroniques qui vient plomber la production des constructeurs automobiles. Les indicateurs financiers sont au vert, avec une transparence encore plus forte qu’avant l’entrée en Bourse, et L’Agence Automobilière publiera ses résultats annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 le lundi 28 février 2022.