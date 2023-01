L'Agra renforce son exécutif en nommant un directeur général délégué

Avec l'objectif de renforcer son exécutif, le groupe Agra accueille Jean-Claude Bauduin au poste de directeur général délégué. Au sein du groupement depuis 2018, il a successivement été directeur de la plateforme Drop de Gennevilliers (2018-2020), puis il a piloté, avec André Brutinel, le projet de création de la plateforme régionale Drop Lille, dont il a pris les rênes de 2019 à 2020. Il a ensuite été directeur de la chaîne d'approvisionnement au siège (2020-2022).

Aujourd'hui, en tant que directeur général délégué, Jean-Claude Bauduin va poursuivre le développement du groupement à l'échelle nationale, notamment via l’harmonisation informatique, l’accélération logistique et la croissance du réseau. Le nouveau directeur général délégué a ainsi l'ambition d'optimiser la performance de l'offre, de renforcer la réactivité et le service du groupement en y ajoutant une touche de modernité.