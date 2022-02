Pièces automobiles : l'Agra se sépare de Yohann Allaman

D'un commun accord avec Laurent Brutinel, qui va alors conjuguer les fonctions de président du groupement et de directeur général, Yohann Allaman a démissionné après dix de services. Par cette organisation simplifiée, l'Agra entend accélérer son développement dans les prochains mois.

Pour mémoire, Yohann Allaman a débuté en 2012 au sein du groupe dans le domaine du marketing et de la communication. Il a développé un service dédié à ses adhérents, notamment pour les réseaux de garages Proximeca et Point Repar qui a abouti à une croissance exponentielle des réseaux. Puis il s'est vu confier la logistique du groupement en tant que directeur de la plateforme de Meyzieu. Yohann Allaman a structuré, réorganisé et accéléré l’expertise du groupement dans la supply chain. L'Agra dispose désormais de huit plateformes dont sept régionales. Enfin, le conseil d'administration du groupe lui confère, ainsi qu'à Laurent Brutinel, la direction générale du groupement en 2020.