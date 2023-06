L’Algérie déroule le tapis rouge à Fiat

À l’occasion de la 54e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), l’Algérie et l’Italie ont affiché leur connivence, martelant leur volonté de travailler de concert dans de nombreux secteurs, dont l’automobile bien évidemment.

Lors de sa visite, le président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est ainsi rendu sur le pavillon de l’Italie, pays invité d’honneur cette année, et sur le stand de Fiat. Il a rappelé que le marché automobile algérien se caractérisait par une demande en nette croissante et qu’il fallait accélérer le démarrage de la production de véhicules de Fiat en Algérie. Ajoutant qu’en cas de difficultés de quelconque nature, l’État algérien était prêt à intervenir et que le ministre des transports pouvait être saisi, et à travers lui, la présidence de la République de manière directe.

L'usine Fiat d'Oran aura une capacité de production de 90 000 voitures

Il fait notamment référence à la construction de l’usine de Tafraoui (Oran) qui devait prendre fin en août 2023, avec la production des premières Fiat 500 prévue fin 2023. À l’horizon 2026, cette initiative doit permettre de créer près de 2 000 emplois, avec un taux de localisation industriel attendu à plus de 30 %. La capacité de production annuelle sera de 90 000 véhicules via la fabrication, à terme, de quatre modèles Fiat.

Depuis la fin de l’année 2022, Carlos Tavares, président-directeur général de Stellantis, a répété à plusieurs reprises que le groupe misait fortement sur les marchés du Maghreb, annonçant un renforcement de ses investissements au Maroc, l’usine de Kenitra étant une pièce importante du réseau industriel de Stellantis, et le lancement de la production en Algérie avec Fiat.