L’Alliance des Mobilités (Mobilians) publie un guide pour les collectivités

Pour les accompagner dans la décarbonation des territoires, l’Alliance des Mobilités propose un manuel pratique et pédagogique qui sera diffusé auprès de l’ensemble des AOM (autorités organisatrices de la mobilité) et des décideurs locaux.

Comptant parmi les métiers du syndicat Mobilians, l’Alliance des Mobilités représente un ensemble d'entrepreneurs de la mobilité et de l’automobile. Un panel de 140 start-up – jeunes pousses comme licornes, dont BlaBlaCar, Citiz, Cityscoot, Cooltra, Dott, Fifteen, Getaround, Klaxit, Lime ou encore Yespark – ayant pour ambition d’œuvrer en vue de garantir les déplacements durables des citoyens mais aussi de se mettre au service de la digitalisation des métiers historiques de l’automobile. Promouvant des secteurs d’activité tels que le covoiturage, l’autopartage, les vélos, les trottinettes, les scooters partagés ou les parkings intelligents, l’Alliance des Mobilités vient donc d’éditer un Guide des nouvelles mobilités.

Épauler l’adoption de la micro-mobilité à l’échelle nationale

Fruit d’un travail de concertation mené entre opérateurs des nouvelles mobilités – sur la base des retours d’expérience que les décideurs locaux, avec lesquels ils collaborent au quotidien, ont pu leur témoigner –, ce guide entend présenter aux collectivités les différents modes de transports durables pouvant être déployés sur leurs territoires ainsi que les outils nécessaires à leur implantation.

>> À LIRE AUSSI : Mobilians veut préserver la mobilité des Français

Pour cause : « Depuis le vote de la LOM fin 2019, les AOM sont en première ligne pour développer les nouvelles mobilités et ainsi effectuer leur transition écologique, le tout en complémentarité avec le transport collectif dont elles ont historiquement la charge », justifie Julien Honnart, co-président de l’Alliance des Mobilités. Faisant le lien entre le mode d’emploi et le recueil de bonnes pratiques (voire même de recommandations), ce Guide des nouvelles mobilités accompagnera donc les territoires vers un usage accru de l’intermodalité et des mobilités respectueuses de l’environnement.