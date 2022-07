L’Alliance FleetPartner annonce l'arrivée de nouveaux responsables grands comptes

Regroupant les forces de BestDrive, Eurotyre et Feu Vert, l'Alliance FleetPartner annonce la nomination de Cédric Hamel et Etienne Chignard.

Cédric Hamel occupe le poste de responsable national grands comptes. Rattaché à la direction Commerce, business development & marketing, Cédric Hamel est diplômé d’un master Management & business administration de l’EM Normandie. Au cours de sa carrière, il a exercé aussi bien en France qu’à l’international dans des rôles de direction grands comptes avec un focus principal sur le développement des offres de services à valeur ajoutée, dans le secteur de l’industrie informatique, notamment chez le fabricant américain de solutions d’impression Lexmark International.

De son côté, Etienne Chignard est nommé responsable grands comptes. Rattaché à Cédric Hamel, il dispose de 13 années d’expérience en négociation grands comptes (multi-sites, publics ou privés). Il a débuté sa carrière chez Néopost en tant qu’ingénieur commercial, grands comptes puis comptes clés. Il s’est ensuite spécialisé dans la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux avec Fraikin et Hertz.

« Je suis très motivé et ravi de participer au développement du business grands comptes de BestDrive dans le cadre de l’Alliance FleetPartner. J’ai découvert chez BestDrive des assets uniques à valeur ajoutée qui répondent aux problématiques des grands comptes dans l’entretien et la gestion de leurs flottes. Un service dépannage très réactif pour les véhicules industriels, un service mobile disponible et efficace pour l’entretien des véhicules de tourisme et utilitaires, une politique de rechapage de qualité et des solutions digitales innovantes de gestion de parc sont autant d’atouts pour gagner des parts de marché chez les grands comptes », commente Cédric Hamel.

Pour mémoire, FleetPartner s'appuie sur un maillage de plus de 770 points de vente en France et plus de 2 400 points de service dans le reste de l'Europe. Disposant d’un périmètre d’activité à 360°, l’Alliance est présente sur différents métiers : pneumatiques, vidange et entretien, freinage, diagnostic électronique, géométrie, amortisseurs, échappement, climatisation, gestion de parc et chronotachygraphe.