L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi réduite à peau de chagrin

L’Alliance entre Renault et Nissan, puis Mitsubishi, va encore desserrer ses liens pour épouser une organisation plus légère. Les rêves de grandeur imaginés par Carlos Ghosn s’effacent au profit d’un mode projet plus pragmatique et classique. La machine de guerre des achats, ex-RNPO, va disparaître. Vu de l’extérieur, on a l’impression qu’on éteint les lumières.

Les groupes Renault, Nissan et Mitsubishi officialisent la nouvelle organisation de l’Alliance qui avait récemment été annoncée. Les mots sont soigneusement choisis pour pointer « une nouvelle gouvernance équilibrée, équitable et efficace ».

L’Alliance va fonctionner en mode projet selon le principe du leader-follower

Un nouveau mode de travail qui sera effectif avant la fin de l’année 2023. En clair, l’Alliance, créée par Renault et Nissan le 27 mars 1999, abandonne son modèle standardisé à l’échelle mondiale pour une coopération axée sur les projets. C’est le principe du leader-follower cher à Luca de Meo et Jean-Dominique Senard qui pourra prendre de l’ampleur.

Renault, Nissan et Mitsubishi gardent des projets en Europe, en Amérique latine et en Inde

La direction de Renault souligne d’ailleurs que cette nouvelle organisation sera mieux adaptée au mouvement de régionalisation des marchés mondiaux lié aux différentes convictions des législateurs et aux goûts des clients (attrait pour la voiture électrique, besoin en connectivité et en entertainment, etc.).

L’objectif est de parvenir à une chaîne de décision plus rapide sur les projets qui sont ciblés sur trois grandes zones de marchés : l’Europe, l’Amérique latine et l’Inde. On relèvera bien entendu que la Chine n’est pas citée. Le joint-venture Horse qui liera Renault à Geely n’y est pas étranger. Pour le marché nord-américain, c’est encore une autre histoire, avec une importance plus marquée pour Nissan.

Aurevoir, sayonara RNPO

D’ailleurs, les structures communes à Renault et Nissan seront dissoutes d’ici la fin de l’année. On pense naturellement à la structure commune des achats, RNPO devenue ensuite APO, qui avait fait les riches heures d’une Alliance Renault-Nissan en son temps triomphante. Les managers et les collaborateurs de chaque marque rejoindront leur groupe respectif.

Sans aucun jugement de valeur, on peut avancer que l’Alliance n’est plus. Demeure une structure de partenariats traditionnelle dans l’industrie automobile et qui fait d’ailleurs le bonheur d’autres groupes automobiles.

Renault : de la pyramide pharaonique au vol en escadrille

Pour Renault, la voie est désormais dégagée pour assurer la montée en puissance de Horse et la mise sur orbite d’Ampère, sans oublier Mobilize qui aura bientôt droit à son lot d’annonces.

Quid de Nissan et Mitsubishi en Europe ?

Du côté de Nissan et de Mitsubishi, la question de la juste empreinte en Europe, sous-entendu à quels coûts, va sans doute revenir à l’agenda.