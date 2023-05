L'Alpine A290 sera la Renault 5 Turbo de l'ère électrique.

Alpine vient de révéler un concept-car proche de la future citadine qui devrait être commercialisée dès 2024. Ce premier modèle de nouvelle génération fera partie du « Dream Garage » d’Alpine, qui comprendra trois voitures dont cette berline sportive de segment B, un crossover GT et la remplaçante de l’actuelle A110. Le show-car présenté évoque largement le futur modèle de série dans ses lignes extérieures mais laisse place à la fantaisie des designers à l’intérieur. En effet, l’A290β présente un volant central, entouré de deux sièges passagers. Une configuration qui restera propre à ce concept-car, comme le précise le constructeur. En revanche, la base reste proche de la future Renault 5 électrique et ses attributs sportifs évoquent l’ancienne Renault 5 Turbo des années 80. Les ailes élargies et l’aileron de toit sont caractéristiques de l’iconique sportive de la firme au losange. Pourtant, l’A290 sera badgée Alpine, même si elle reposera sur la plateforme CMF-B EV et sera assemblée sur les lignes de montage de la future R5 électrique, à Douai.

Une Alpine pour la nouvelle génération

Les futurs propriétaires de l’Alpine A290 seront sans doute peu nombreux à avoir connu les anciennes Renault 5 Alpine et Turbo. À l’image des acquéreurs de la nouvelle Abarth 500 e, ces derniers découvriront une nouvelle manière d’envisager la sportivité automobile, à l’ère de l’électricité. Le véhicule de série devrait donc présenter un tableau de bord orienté vers le conducteur. Système de télémétrie et animations Alpine apporteront leur lot de gadgets aux amateurs de numérique. Le volant intégrera un bouton « overtake », permettant d’obtenir un surplus de puissance pendant 10 secondes. Cette fonction se retrouvera sur tous les futurs modèles Alpine. Le sélecteur de modes de conduite sera également intégré au volant. À l’extérieur, feux arrière verticaux et jantes rappelleront encore les anciennes Renault 5 sportives.

Peu d’informations techniques

Alpine a révélé peu d’informations techniques sur ce concept-car et sur la version de série qui suivra. Motorisation électrique et batterie restent inconnues mais ces éléments devraient provenir de la gamme électrique Renault et notamment de la Megane E-Tech. L’évolution la plus puissante sera-t-elle choisie ou une nouvelle déclinaison fera-t-elle son apparition ? Il faudra attendre quelques temps pour avoir la réponse. En revanche, la version de série aura bien 5 portes. Comme sur la future Renault 5, le train arrière sera multi-bras et les trains roulants seront affûtés pour cette version Alpine. Des suspensions à butées hydrauliques seront combinées à des amortisseurs réglés de manière plus sportive. Une gestion du couple permettra de répartir la motricité sur chaque roue. La marque promet un plaisir de conduite élevé, tout en s’adressant à une nouvelle clientèle, plus large et plus jeune que les « Alpinistes » convaincus.