L'aménageur d'utilitaires Many se développe dans le Grand Ouest

Après Bayonne en 2018, c’est récemment à Mont-de-Marsan et à Poitiers que Many se déploie. Les nouvelles agences contribuent ainsi au maillage du territoire néo-aquitain et, en répondant à la demande grandissante, à l’ambition de l’entreprise de devenir leader géographique en solutions d’aménagement personnalisé de véhicules. En parallèle, la société renforce son expertise destinée aux sapeurs-pompiers et DFCI (Défense des Forêts contre les Incendies).

À Mont-de-Marsan, la structure à la fois commerciale, de production et de maintenance, située à Saint-Avit (40) dans la ZAC Mamoura Sud, se situe au plus près des concessionnaires locaux et de ses clients professionnels (artisans, PME, collectivités etc.). Many dispose d’un terrain de 2 000 m² qui doit accueillir fin 2023 plus de 500 m² d’espace de travail (bureaux et ateliers). Au total, une dizaine de postes devraient être créés (administration des ventes, techniciens de maintenance et de production), sous le pilotage de Gilles Saint-Germain, directeur des agences de Bayonne et Mont-de-Marsan.

À Poitiers, c’est via l'acquisition de Liner Concept (1,2 M€ de CA, 8 personnes, 2 000 m² de locaux) que Many s’implante. Julien Leclerc prend la direction de l’équipe en place et pilote le site de production (menuiserie et cabine d’application) pour couvrir les besoins de 4 départements : la Charente (16), les Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) et la Haute-Vienne (87).

« Ces récentes implantations illustrent la stratégie de Many : mailler le territoire pour être au plus près de nos clients, commente Alexandre Vigier, PDG de la société. Nous revendiquons une démarche d’entreprise engagée qui puisse répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux axée sur des achats responsables, une maitrise de nos consommations d’énergie, la production d’énergie verte. Nous travaillons également sur le développement de solutions d’aménagements au cycle de vie du produit plus long, réutilisable, polyvalent et responsable. »