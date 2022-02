L’ancien dirigeant d’Opel Michael Lohscheller prend le volant de Nikola

Le nouveau constructeur de camions électriques Nikola annonce la nomination de Michael Lohscheller, ancien dirigeant d’Opel et de VinFast, à sa présidence. Les défis qui l'attendent sont nombreux.

Nikola Corporation annonce la nomination de Michael Lohscheller en qualité de président de Nikola Motor, l’activité « camions électriques » du groupe qui est par ailleurs aussi présent dans les groupes motopropulseurs, les composants, les systèmes de stockage d’énergies et les infrastructures d’avitaillement en hydrogène.

Michael Lohscheller sort d’une courte expérience à la tête du constructeur vietnamien VinFast et a auparavant longtemps dirigé Opel, avant sa mise à l’écart au moment de la création de Stellantis.

Le temps de l'industrialisation et des livraisons

« Michael Lohscheller nous apporte plusieurs décennies d’expertise dans l’industrie automobile. Son rôle sera d’emblée déterminant alors que le Nikola Tre 100% électrique (BEV) entre en production et que nous préparons le lancement du Nikola Tre en version hydrogène (PHEV) », déclarent Mark Russel, président directeur général de Nikola Motor, et Stephen Girsky, qui supervise le conseil de Nikola Corporation.

Fondé en 2015 et basé à Phoenix (Arizona, Etats-Unis), Nikola a connu des années très tourmentées et doit désormais franchir le cap de l’industrialisation et de la livraison de ses véhicules, avec des lignes de financement limitées.

