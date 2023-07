L’Anfa célèbre ses 70 ans et se tourne vers l’horizon 2035

Sous la présidence de Carole Grandjean, ministre déléguée à l’Enseignement et la Formation professionnels, l'Anfa a organisé une conférence-anniversaire centrée sur les défis liés à l'émergence des véhicules électriques d'ici à 2035. Divers experts et acteurs de l'industrie ont évoqué les enjeux de formation anticipés par cette mutation progressive mais incontournable. « Ce 70e anniversaire a rappelé l’importance du rôle de l’Anfa pour l’avenir de la branche. Il était nécessaire de répéter, à l’aube d’une évolution majeure pour les services de l’automobile, nos engagements pour les sujets d’emploi/formation, qui mobilisent l’ensemble de nos équipes et qui contribuent à la pérennité de 160 000 entreprises et 500 000 actifs », commente Bernard Guyot, vice-président de l’Anfa.

Cette manifestation était l’occasion de rappeler que l’année 2022 a été pour l’Anfa une année de développement de ses activités dans un contexte professionnel en constante évolution et incertain. Par ailleurs, depuis 2020, l’Anfa se centre sur le déploiement de dispositifs relevant de la politique de formation de la branche des services de l’automobile.

Parmi les grandes actions menées en 2022, on peut citer :

- La rénovation de dix fiches qualification et la création de deux nouvelles fiches de qualification dans le domaine du cycle.

- L’accompagnement de différents ministères (éducation nationale, enseignement supérieur, travail) par l’Anfa pour la rénovation de six certifications, comme le CAP Carrossier automobile.

- La rénovation ou création de 21 certificats de qualification professionnelle et huit titres à finalité professionnelle.

- L’enregistrement de 21 certifications au RNCP (répertoire national des certifications).

- La transformation de deux CQP enregistrés au RNCP en titres à finalité professionnelle, afin de les rendre éligible à l’apprentissage, comme le CQP Conseiller de vente pièces de rechange et accessoires ou le CQP Carrossier-Peintre.

« En perfectionnant les offres de formation selon les besoins du terrain, rapportées par les travaux de prospection de son Observatoire, l’Anfa reste la clé de voute d’un écosystème en mutation constante, animé par un dialogue social fort. Cette expertise nous permet également d’accompagner au mieux les jeunes dans notre mission de promotion des métiers de la branche, un autre engagement dans lequel nous nous investissons pleinement », souligne Stéphane Rivière, président de l’ANFA.

L’intégralité des échanges est à retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association nationale pour la formation automobile.