L’ANFA oriente les compétences face aux innovations automobile avec innovauto.org

L’ANFA vient de mettre en ligne innovauto.org, un inédit centre de ressources qui explique en ensemble de nouvelles technologies automobile et leurs impacts sur les services. Objectif : aligner les compétences de la branche avec les nombreuses et rapides évolutions technologiques.

L’ANFA vient de mettre en ligne le site innovauto.org. Sorte de centre de ressources pédagogiques, il concentre en ensemble de fiches thématiques richement renseignées expliquant sur les grandes innovations automobiles. Gratuit, il ravira les passionnés d’automobile comme les professionnels de la branche qui souhaitent comprendre et s’informer sur les nouvelles technologies qui se multiplient.

innovauto.org a pour première mission de faciliter l’alignement des compétences de la branche des services de l’automobile avec toutes ces innovations. Il se destine donc en priorité aux enseignants, professionnels de la formation et recruteurs.

Comment travailler avec de nouveaux schémas qui se dessinent dans le secteur de l’automobile ? Comment accompagner le changement lié aux nouvelles technologies ? Quels sont les impacts dans la pratique des métiers ? Et sur la formation ? Telles sont les questions auxquelles souhaitent répondre cet inédit site.

« L’idée est de décrire les nouvelles technologies en cours ou à venir, afin d’imaginer comment former les professionnels de demain. L’objectif est d’accompagner les organismes de formation et de mettre à leur disposition des outils d’information sur les nouvelles techniques, les usages, … Cela va les aider à appréhender les enjeux technologiques auxquels vont faire face les entreprises de demain » explique Jocelyn Gombault, responsable projets au sein de l’Observatoire des services de l’automobile et de la mobilité.

200 innovations expliquées

L’outil compte aujourd’hui plus de 200 fiches "innovation" et sera mis à jour régulièrement. Chacune d’elle met en perspective le sens de l’innovation, les constructeurs concernés, et enfin, ce qu’elle change dans le secteur, pour les usagers et dans l’atelier. Elle montre l’impact de l’innovation sur les compétences, et donne des exemples d’outillages appropriés.

Les recherches peuvent s’effectuer par section (carrosserie-peinture, mécanique, essence, diesel, véhicule électrique et hybride, systèmes embarqués, outil et équipement), mais également par mot-clé ou par métier.