L’ANFA partage ses chiffres clés 2023 de la branche des services de l’automobile

L’Observatoire des métiers des services de l’automobile, piloté par l’ANFA, vient de publier les chiffres clés 2022 qui touchent les services de l’automobile. On y apprend que les professionnels de l’automobile interviennent sur un parc de 48,6 millions de véhicules, dont 37,8 millions de VL, 6,1 millions de VUL et 605 000 PL. Le reste étant répartis entre bus, car et moto.

Entre 2021 et 2022, le parc VL a crû de 248 000 véhicules, avec un âge moyen de 10,5 ans. Un parc composé de 55,1 % de diesel, 40,1% d’essence et de moins de 5 % d’énergies alternatives (en progression).

L’entretien-réparation représente la plus grande dépense automobile

Il apparait aussi que l’entretien-réparation représente la plus grande dépense automobile en valeur avec une part de 31,1%, devant le carburant (26,8%) et l’achat du véhicule (24,6%).

La filière compte 170 239 entreprises et 421 000 salariés, dont 24 % a plus de 50 ans. L’emploi ne cesse de progresser, + 23 577 depuis 2015. Neufs salariés sur 10 sont en CDI, avec une part importante de salariés en alternance (un salarié sur 10).

Avec 65 887 garages, la réparation représente 38,7 % des établissements

Avec 65 887 garages, la réparation représente 38,7 % des établissements, la part la plus importante devant le commerce automobile (31,7%). Mais c’est ce dernier qui emploi le plus de salariés, 151 000 (35,9% de part). La réparation fait vivre 120 064 personnes (28,5%).

Les autoentrepreneurs en hausse

Il est intéressant de constater que près de 63 % des entreprises se limitent à une personne, le patron, sans employé. Ce type d’établissements progresse fortement (+8,4 % depuis 2015). Autre constatation, 39,6 % des salariés travaillent dans une structure employant moins de 11 salariés. Les femmes ne représentent que 23 % des effectifs. Les ouvriers qualifiés sont majoritaires (42,5 % des effectifs).

Enfin, l’Observatoire indique que 68 354 jeunes sont en formation, dont 36 933 en apprentissage. Le niveau 4 (bac pro) représentant 52 % des diplômes préparés, devant le CAP (33,6%). C’est la filière de la maintenance VP qui concentre le plus d’élèves (52,3%).