L’Anfa publie son premier baromètre portant sur le véhicule électrique et ses services

L’Observatoire des métiers des services de l’automobile, animé par l’Anfa, vient de publier son premier baromètre du véhicule électrique. Les projections les plus hautes de l’Association nationale pour la formation automobile estiment que 40 % des voitures en circulation en 2036 seront électriques. D’où la motivation de construire ce baromètre annuel.

Alors que 2 % des véhicules en circulation sont 100 % électriques, la France vient de passer le cap des 100 000 points de recharge ce mois-ci. Par ailleurs, 87 % des distributeurs automobiles affirment prendre en charge les véhicules électriques.

La branche des services de l’automobile déjà bien à l’œuvre en matière de formation

Plus de 1 400 formations de formateurs aux habilitations électriques, dans le cadre de la maintenance, ont déjà été réalisées entre 2019 et 2022. Par ailleurs, certaines formations ont été adaptées et comprennent, d’une part, la formation aux habilitations dans leurs programmes et, d’autre part, la formation nécessaire pour assurer la maintenance des véhicules électriques et hybrides, comme le titre à finalité professionnelle Technicien expert après-vente automobile (TEAVA).

« Les métiers de la maintenance ont pris le virage de l’électrique depuis une dizaine d’années et le secteur de la vente s’est adapté avec l’évolution des parts de marché de l’électrique. L'Observatoire, grâce à ce baromètre, permet d'exercer une veille du développement du VE en termes de marché et d'activité pour les entreprises, y compris pour le contrôle technique ou le recyclage. Cela montre aussi l'action de la branche des services de l'automobile pour préparer via la formation les compétences nécessaires pour vendre, entretenir et réparer ces véhicules », commente Dominique Faivre-Pierret, déléguée générale de l’Anfa.

Le baromètre indique que sur les douze derniers mois, les VE ont représenté 2,5 % des entrées atelier chez les concessionnaires (95 véhicules traités en moyenne), 2,1 % chez les agents (59 véhicules) et 1,4 % chez les MRA (31 véhicules).