L’Apeca inaugure son club de la mobilité publique

Le 9 juin dernier, l’association d’acteurs économiques et entités publiques engagés autour de la performance des achats publics a officiellement lancé sa filière CAMP pour Club Apeca de la mobilité publique. Celle-ci ambitionne d’offrir aux acheteurs et aux fournisseurs un espace où partager leurs besoins et solutions en matière de RSE.

Parce que, comme le souligne la secrétaire générale de l’Apeca Sandrine Bailly, « le marché de la mobilité est complexe avec beaucoup d’opérateurs », l’association a pris le parti de créer un club dédié à l’accompagnement des acteurs du secteur public dans l’adoption de pratiques orientées vers les achats durables et responsables, en particulier sur le secteur du voyage d’affaires.

Nourrir une réflexion collective

Présidé par Ziad Minkara (directeur général du spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires CDS Group), le CAMP est ouvert à tous les adhérents de l’Apeca mais aussi, moyennant cotisation, aux agences de voyages ou opérateurs technologiques, financiers et logistiques du domaine. Ce club portera en effet sur trois types de marché que sont celui du déplacement professionnel, celui des solutions de mobilité à destination des collaborateurs et celui des marchés du transport. Un triptyque qui subit actuellement de profonds bouleversements, en raison du télétravail et du recours plus fréquent à la visio-conférence.

Alors que la RSE pèse de plus en plus sur les décisions managériales et que le confort du voyageur se place comme un nouvel enjeu du milieu des déplacements professionnels, le CAMP a donc pour objectif d’instaurer un espace de dialogue entre les acteurs de la sphère publique et les entreprises de la mobilité en société. Mais également d’assurer la représentation de la filière dans les débats sur les évolutions de la réglementation ou encore la formation des collaborateurs aux moyens de locomotion alternatifs.