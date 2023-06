L’Apple Car prépare une innovation qui veut révolutionner la sécurité

L’introduction sur le marché de cette voiture avant-gardiste, résolue à détrôner les modèles de Tesla, n’interviendra pas avant 2026. Trois années d’attente qui s’émaillent toutefois de petites annonces et de découvertes enthousiasmantes qui promettent de faire de l’Apple Car un véhicule à part. Pensé pour répondre à la tendance de l’électromobilité et avoisiner les 100 000 dollars à l’achat mais sans la conduite autonome initialement prévue, l’Apple Car devrait en effet embarquer un système de ceinture de sécurité inédit, comme le révèle le site Apple Insider.

>> A LIRE AUSSI : Apple avance une voiture électrique pour 2024

Alors que l’influente entreprise technologique fondée par Steve Jobs vient de récemment présenter son casque de réalité mixte, le Vision Pro, l’USPTO (pour United States Patent and Trademark Office's traduit par Office des brevets et des marques des États-Unis) a reçu une demande de la firme à la pomme pour une invention baptisée « Dispositif de retenue avec zone d’affichage » (ou Restraint with indicator area). Une requête laissant présager que l’Apple Car serait équipé de boucles de ceintures de sécurité lumineuses.

Comme on peut le voir sur l’image du prototype, le gros bouton rouge servant habituellement à détacher la ceinture de sécurité s’allumerait au moment où le passager s’assoit sur le siège afin de l’aider à trouver plus facilement et à identifier la bonne attache dans laquelle insérer le connecteur de la ceinture. Dans un souci de praticité accrue, ce bouton de verrouillage/déverrouillage pourrait même afficher des informations pour assurer le bon port de la ceinture. L'éclairage, lui, se dissimulerait derrière une myriade de trous invisibles percés dans le matériau.

>> A LIRE AUSSI : Apple redimensionne son projet de voiture autonome

Un système qui rappelle celui expérimenté par Skoda à la différence que le voyant rouge s'éteindrait une fois la ceinture bouclée et l’ensemble reprendrait « la couleur nominale de la structure opaque », indique le brevet. Qui s’avère d'ailleurs être le deuxième du type puisqu’un premier concernant les zones éclairées dans une voiture avait été obtenu par Apple en 2019 pour des « Systèmes d'éclairage des sièges de véhicules » au moment du réglage de ceux-ci. En somme, si Apple en est à l’étape de peaufiner ses équipements intérieurs, on peut imaginer que les ingénieurs ont bien avancé sur les aspects mécaniques et le design du véhicule.