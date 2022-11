L’application CaRool optimise la gestion des pneus

L’application CaRool est construite autour de deux fonctionnalités principales. D’une part, l’identification de la référence et du niveau d'usure des pneumatiques grâce un modèle d'intelligence artificielle de reconnaissance d’image. D’autre part, la prise de rendez-vous intelligents (envoi des références des utilisateurs, des produits...) auprès des prestataires de services.

Une identification en moins de 45 secondes

Ippon Technologies, cabinet de conseil et d'expertise en technologie, a accompagné l’entreprise dans le développement de sa solution basée sur l’intelligence artificielle et le Machine Learning. Outre la détection des caractéristiques du pneumatique et de sa référence (marque, modèle, dimension, lieu de fabrication…), le système est capable de détecter son usure (craquelure, état de la gomme…)

Dans les deux cas, il s’agit de sujets totalement innovants, aucune autre solution ne fournissant un service similaire sur le marché, souligne le fabricant. En pratique, l’automobiliste prend ses pneus en photos et les envoie dans l’application qui reconnaît automatiquement le modèle d’enveloppe, et surtout son niveau d’usure pour pouvoir alerter sur la nécessité de le remplacer au besoin. La démarche revendique ses avantages : « Sécurité, bien sûr, et surtout savoir quand et où changer ses pneus ! »