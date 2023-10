L'application Kuantic Digital Assitant évolue pour mieux prendre en compte la vie privée des conducteurs

Kuantic entend faciliter la vie des - heureux - possesseurs de véhicules de fonction. Le télématicien annonce ainsi une refonte de son application mobile Kuantic Digital Assistant. Grâce à une intelligence artificielle, la solution est désormais en mesure de classer automatiquement les trajets réalisés par les conducteurs (à titre privé ou professionnel) en fonction de leurs habitudes (parcours, horaires, ...).

« Le relevé précis et justifiable est une aide précieuse en cas de contrôle des autorités fiscales. L’apprentissage automatique permet de qualifier les trajets en fonction des habitudes et apporte plus d’automatisation et de simplification à leur validation », explique le télématicien. Ce qui permet de libérer les utilisateurs de véhicules de fonction des relevés d'utilisation demandés par leurs entreprises.

Cette évolution de l'application Kuantic conseille également les conducteurs sur les bons gestes à adopter pour réduire leur consommation et, plus largement, leur impact environnemental. Les scores d'éco-conduite peuvent d'ailleurs être remontés directement au gestionnaire de parc qui bénéficie ainsi d'un regard plus aiguisé quand à l'utilisation des véhicules (et donc leur usure et leur coût) et peut ainsi mettre en place plus facilement des challenges entre conducteurs.