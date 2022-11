L’application Shell Recharge Solutions dénombre 500 000 utilisateurs

Depuis son lancement en 2020, l'application donnant accès à plus de 300 000 bornes de recharge dans 35 pays est désormais utilisée par 500 000 conducteurs de VE.

Avec l’ambition de permettre un accès simple et pratique à l'un des plus grands réseaux de recharge d'Europe, l'application Shell Recharge Solutions a su séduire un demi-million d’automobilistes concernés par l’électromobilité. Un chiffre d’autant plus important qu’il a été atteint en seulement deux ans, preuve de la nécessité accrue d’un tel outil de recensement des bornes à l’heure où le marché du véhicule électrique est en croissance.

Un panel de possibilités apprécié

« En offrant une expérience utilisateur fluide et transparente ainsi qu’une accessibilité à un grand nombre de bornes de recharge en France et en Europe, l'application Shell Recharge est essentielle pour assurer la pérennité de la mobilité électrique », note aussi Melanie Lane, P-DG de Shell Recharge Solutions Europe, pour expliquer le succès de l’application. Disponible en 14 langues et capable de filtrer les points de charge en fonction de la puissance ou du type de connecteur, cet outil assure aussi des services telles que la consultation des tarifs en amont ou le lancement des sessions de recharge à distance.

Des atouts auxquels s’ajoute également une option axée sur la recharge à domicile. Les propriétaires de bornes de recharge peuvent ainsi contrôler les cartes de recharge autorisées à accéder à leur borne et afficher des données ou des informations personnelles concernant les recharges. Grâce à ce vaste écosystème utilisateur, qui poursuivra son expansion selon la transition énergétique du parc roulant européen, le groupe Shell entend donc bien exploiter plus de 500 000 points de charge d'ici à 2025 et même 2,5 millions à l’horizon 2030.