L'Ariya : le très attendu SUV électrique chez Nissan

Prochain fleuron de la gamme Nissan, l’Ariya aura un rôle stratégique important pour élever la marque au niveau européen. Le constructeur prévoit d’en commercialiser autour de 3000 unités en France. Même si Nissan mise pour l’instant sur sa technologie e-Power sur les thermiques, ce second véhicule électrique après la Leaf lui permet de préparer l’avenir.

Combinaison du design traditionnel japonais avec une touche futuriste, ce nouveau modèle est bien un SUV. Plusieurs éléments de design renvoient à l’artisanat japonais pour ce véhicule électrique familial. Des lignes assez simples sur la carrosserie avec des lignes qui renforcent le look dynamique du véhicule. La garde au sol est équivalente à celle d’un Qashqai à 185 mm avec une longueur de 4,60 m réduite.

Le concept japonais MA rassemble l’intérieur à travers une recherche de maîtrise des espaces. Le véhicule est développé sur la plate-forme électrique CMF-EV dédiée à Tochigi au Japon. A noter que tout le système de ventilation est repoussé vers l’avant pour libérer de l’espace. Une attention particulière a été portée sur l’acoustique intérieur. A noter que ce modèle est équipé de série de double vitrage pour améliorer le silence et le confort lors de la conduite.

Deux batteries : 63 ou 87 kWh

Six versions sont disponibles : deux roues motrices en 63 kWh et 87 kWh ainsi que les quatre roues motrices e-Force 87 kWh en finition Advance et Evolve. L’autonomie démarre à 403 kms pour la batterie 63 kWH jusqu’à 553 kms pour la batterie de 87 kWh.

Au niveau de la recharge, la version 87 kWh peut récupérer jusqu’à 350 kilomètres d’autonomie en 30 minutes avec un chargeur rapide CCS.

L’Ariya embarque toute une série d’outils d’aide à la conduite, notamment ProPilot intégrant Navi Link avec sa dernière version du système d’assistance. Doté du Nissan Safety Shields de série, ce véhicule intègre une caméra 360°, le freinage d’urgence avec détection piétons, cyclistes et intersections.

Deux finitions : Advance et Evolve

Le six modèles disponibles à la commande se déclinent en finition Advance à partir de 47 300 euros et Evolve. Pour la batterie de 87 kWh, le système quatre roues motrices e-4ORCE sera également proposé dans quelques semaines.