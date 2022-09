L’assistance auto et les véhicules électriques : où en est-on ?

Alors que les ventes des voitures électriques explosent, de nouveaux contrats d’assistance auto voient le jour. Le but ? Proposer des offres adaptées aux besoins et risques spécifiques de ces voitures.

Véhicules électriques : panne de batterie et crevaison

Gros plan sur la batterie d'un véhicule électrique

Selon une étude menée par YouGov en mai 2022, les véhicules électriques sollicitent davantage l’assistance pour des crevaisons que les voitures thermiques. Comment expliquer ce phénomène ? Les voitures électriques ne possèdent pas de roue de secours, il faut donc appeler l’assistance auto en cas de crevaison.

Selon la même étude, le second enjeu concerne la batterie et l’autonomie qu’elle propose. Ainsi 82 % des propriétaires de véhicule électrique déclarent avoir adapté leur quotidien.

À fin juillet 2022, le territoire comptait 66 960 bornes de recharge publique, bien loin des 100 000 prévues par l’État pour fin 2021. Un chiffre largement insuffisant pour les plus de 450 000 véhicules électriques qui circulent en France. (Source : Avere août 2022)

Avec l’autonomie limitée des batteries, le risque de panne au cours d’un trajet est réel. En effet, il n’est pas rare qu’un conducteur ne parvienne pas à trouver une borne de recharge. Avec sa batterie à plat, il se retrouve alors dans l’incapacité de poursuivre son trajet. Il faut aussi noter que, comme le déplorent près de 50 % des propriétaires de voiture électrique, la capacité de la batterie a tendance à diminuer au fil des années. L’obsolescence et l’usure de la batterie apparaissent également comme le premier sujet de préoccupation pour les propriétaires de véhicules électriques de plus de 18 mois. Autant d’éléments qui justifient largement la souscription à un contrat d’assistance auto, pour anticiper les pépins sur la route.

À quoi sert l’assistance auto pour un véhicule électrique ?

Même si l’autonomie des véhicules électriques est en constante progression et que les bornes de recharge se déploient massivement sur le territoire, les pannes de batterie sont une préoccupation permanente pour les conducteurs. L’assistance auto vient pallier cette problématique.

Complémentaire de l’assurance et de la garantie panne mécanique, le contrat d’assistance auto permet aux conducteurs d’être assistés en cas d’incident sur la route. Les professionnels de l’automobile ont tout intérêt à proposer ce produit pour rassurer les clients lors de l’achat. En effet, avec cette offre, les propriétaires d’un véhicule électrique pourront bénéficier de prestations attractives :

Dépannage immédiat en cas de panne et remorquage, avec système de géolocalisation,

Mise à disposition d’un véhicule de prêt,

Suivi du véhicule immobilisé,

Prise en charge des éventuels frais de rapatriement et/ou d’hébergement.

L’assistance auto est l’alternative idéale pour garantir à chaque instant la mobilité des clients.

Pour démocratiser l’usage des véhicules électriques, la batterie est un enjeu majeur de développement. L’arrivée de la batterie solide, plus autonome, plus légère et plus rapide pourrait être l’avenir de la mobilité ! Quant à la problématique des bornes, elle pourrait être palliée par la recharge solaire. Autant d’innovations qui transformeront durablement la voiture électrique ces prochaines années…

Pour en savoir plus : VO électriques, ce qu'il faut retenir de la batterie et de la recharge.

Contenu proposé par Opteven