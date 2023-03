L’assistance automobile pénalisée par l’allongement des délais de réparation

L’an passé, les assisteurs ont été confrontés aux difficultés d’approvisionnement des véhicules de remplacement par les flottes de loueurs. La profession doit également faire face à l’allongement des délais de réparations du fait de la pénurie de pièces mécaniques et des difficultés de recrutements des prestataires partenaires.

Avec près de 12 millions de dossiers traités en 2022, les assisteurs ont vu leur activité progressé de 2,5 %, mais cette dernière reste inférieure à 2019, d’avant Covid. Cette progression s’explique par la reprise de + 50 % de l’assistance voyage.

L’assistance automobile a représenté 62 % des dossiers traités avec un volume de 7 452 200, soit une hausse de 2 % par rapport à 2021. Le Syndicat National des Sociétés d'Assistance fait remarquer que le nombre de dossiers automobiles augmente alors que le parc n’a pas évolué en volume. L’explication tient dans le vieillissement du parc, les fortes chaleurs (qui ont entrainé de nombreuses pannes de batterie, de pannes électroniques et de surchauffe des pneus) et du fait que la voiture est restée le moyen de transport privilégié des Français cet été.

La profession note qu’il n’y a pas eu de répercussion de l’augmentation du prix des carburants sur l’activité. Par ailleurs, le nombre de voitures électriques immatriculées en 2022 est en hausse de 25 % par rapport à 2021, et même si leur nombre est encore faible sur l’ensemble du parc roulant, la fréquence des pannes est un peu plus élevée que celle observée sur des véhicules thermiques.

Les sociétés d’assistance observe une augmentation des pannes dues au système AdBlue mais aussi des dossiers crevaison, liée au fait que les véhicules sont de moins en moins équipés de roue de secours.

Pour Jean Matthieu Biseau, président du syndicat : « Si la page a été tournée avec la fin des restrictions sanitaires, le Covid a néanmoins marqué durablement les habitudes des Français dans de nombreux domaines, le travail, les nouvelles mobilités, leur rapport aux voyages, la santé. Ces changements ont bousculé nos modèles de prévisions et de dimensionnement. Par ailleurs, nous devons faire face à de fortes tensions sur certaines prestations, comme l’aide à domicile ou les loueurs automobiles. 2022 a également été marquée par le début de la guerre en Ukraine et le contexte inflationniste. Nos partenaires automobiles connaissent des difficultés d’approvisionnement de pièces détachées ou de recrutement pouvant allonger les délais et le coût des prestations. »