L’Association Eco Entretien veut continuer à militer auprès des pouvoirs publics

2022 sera une année de changement dans les habitudes de mobilité de millions d’automobilistes français en grande partie à cause de la mise en place progressive des zones à faibles émissions- mobilités (ZFE-m) sur le territoire. 43 ZFE-m seront mises en place en France d’ici à 2025.

Dès cette année, 5 métropoles vont mettre en place une ZFE-m pour la première fois sur leur territoire : l’Eurométropole de Strasbourg, Aix-Marseille-Provence, Lille Métropole, Saint-Etienne Métropole et le Grand Reims. Et dès le 1er juillet prochain, 5 Métropoles : Paris et le Grand Paris, Grenoble-Alpes Métropole, Grand Lyon, Rouen-Normandie et Toulouse Métropole, vont élargir l’interdiction de circuler dans leur ZFE-m à de nouveaux véhicules. Ainsi, dans moins de 6 mois, tout ou partie des véhicules Crit’air 3 seront exclus des nombreuses communes qui composent ces 5 métropoles. C’est-à-dire les véhicules diesel de plus de 11 ans, immatriculés jusqu’au 31 décembre 2010 et les véhicules essence de plus de 16 ans.

Pour l’AEE, il y a urgence à ce que les pouvoirs publics proposent une solution d’accompagnement et de transition aux naufragés des ZFE-m, une solution socialement acceptable qui permette de répondre aux objectifs environnementaux des ZFE-m d’amélioration de la qualité de l’air, tout en étant réaliste pour le pouvoir d’achat des Français. Une solution comme celle que propose les professionnels de l’après-vente automobile engagés dans le label Eco Entretien que prône l'association et qui permet à un véhicule de réduire sa consommation de carburant jusqu’à 11% et par la même de moins polluer avec une réduction de près de 10% des émissions de CO2, 55% de NOx et 80% de particules.

Des gains qui permettent à l’Eco Entretien de s’inscrire pleinement dans l’amélioration de la qualité de l’air recherchée justement par les pouvoirs publics.