L'astuce de Cooltra pour bloquer l'accès de ses scooters électriques aux conducteurs « sous emprise »

À l'approche de l'été et des moments conviviaux et festifs qui caractérisent cette saison, Cooltra intègre une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile, visant à interdire l'usage de ses scooters électriques aux conducteurs ivres ou drogués. Présenté comme un « mode de sécurité nocturne », ce filtre est activé par défaut du jeudi au dimanche, de 22 heures à 6 heures du matin, précise l'entreprise.

Plus concrètement, il s'agit, d'une part, d'afficher un message de sensibilisation « invitant le conducteur à choisir un autre mode de transport s'il n'est pas apte à conduire » et, d'autre part, de demander à l'utilisateur de retranscrire un code affiché à l'écran avant de débuter la location et de démarrer le deux-roues.

« La sécurité a toujours été l’un des piliers fondamentaux de Cooltra. Ce nouveau mode de sécurité nocturne, avec lequel nous réaffirmons encore notre engagement vient compléter notre approche pratique et théorique de la sécurité routière. Nous pensons en effet que c’est en multipliant les actions que nous réussirons à sensibiliser les conducteurs. C’est pourquoi nous leur rappelons sans cesse les règles et les bonnes pratiques de conduite », précise Fabien Douay, directeur France de Cooltra.