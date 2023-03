L'astuce de Nissan pour rendre l'Ariya, son SUV électrique, éligible au bonus écologique

Commercialisé depuis un an à des tarifs dépassant la barre des 50 000 euros, le Nissan Ariya se voit privé d'aides gouvernementales. Le constructeur japonais a donc décidé de remanier la gamme pour le rendre plus accessible.

Les prix des véhicules électriques sont de plus en plus instables. Pour mémoire, le constructeur américain Tesla est champion en la matière, avec des tarifs évoluant à la hausse ou à la baisse en l'espace d'un week-end ou de quelques semaines, provoquant ainsi le mécontentement des acheteurs. Une « guerre des prix » à laquelle n'entendent pas se livrer les constructeurs automobiles traditionnels comme Volkswagen. Même s'ils sont parfois contraints de revoir leur stratégie en la matière sur certains marchés, en raison d'évolutions fiscales et règlementaires.

C'est le cas ici de Nissan qui a décidé d'introduire, sur le marché français, une nouvelle finition dans la gamme de son SUV citadin Ariya afin de faire passer le ticket d'entrée sous la barre des 50 000 euros – ce qui était initialement prévu lors de la commercialisation du véhicule puisque le constructeur annonçait une grille tarifaire comprise entre 46 000 et 61 000 euros – et ainsi le rendre éligible au nouveau bonus écologique pour les véhicules électriques.

Nouvelle finition d'entrée de gamme pour le Nissan Ariya

Plus concrètement, Nissan n'accorde pas de ristourne sur son véhicule, mais introduit une nouvelle finition d'entrée de gamme. Cette version de base répondant à l'appellation Engage faisant tomber le premier prix à 45 800 euros hors bonus (40 800 euros bonus déduit pour les particuliers et 42 800 euros bonus déduit pour les professionnels). Cette nouvelle finition d'entrée de gamme est uniquement proposée avec deux mécaniques et deux capacités de batterie.

En l'espèce, le véhicule est doté d'un moteur électrique de 160 kW (218 ch) ou 178 kW (242 ch) et d'une batterie de 63 ou 87 kWh, lui assurant, dans le premier cas, jusqu'à 405 kilomètres d'autonomie et dans le second, jusqu'à 536 km entre deux charges complètes.

Côté équipements, Nissan annonce la présence d'une caméra de recul, de jantes alliages de 19 pouces, de feux avant et arrières à LED, d'un chargeur de smartphone par induction, du combiné d'instrumentation numérique à double écran de 12,3 pouces et d'un système de chauffage par pompe à chaleur.

Un SUV facturé de 50 800 à 70 400 euros

Le constructeur japonais Nissan en profite également pour lancer une nouvelle finition plus haut de gamme. Baptisée Envolve +, cette dernière « permet de bénéficier en série de tous les équipements disponibles en option sur les autres finitions (à l'exception de la peinture métallisée), notamment l'intérieur en cuir matelassé bleu Sukumo, les jantes en alliage de 20 pouces et le chargeur embarqué de 22 kW », détaille la marque. Elle est associée à la motorisation électrique développant 291 kW (394 ch), à la transmission intégrale e4ORCE et à la batterie de 87 kWh autorisant 498 km d'autonomie. Le prix du véhicule atteint alors 70 400 euros.

Nissan Ariya (2023) : la gamme, les prix

Motorisation (ch) / Batterie (kWh) Finition Tarif (€) Nissan Ariya 160 kW - 218 ch / 63 kWh Engage 45 800 € * Advance 50 800 € Envolve 54 300 € Nissan Ariya 178 kW - 242 ch / 87 kWh Engage 52 900 € Advance 57 900 € Envolve 61 400 € Nissan Ariya e4ORCE 225 kW - 306 ch/87 kWh Advance 60 900 € Envolve 64 400 € Nissan Ariya e4ORCE 291 kW - 394 ch/87 kWh Envolve + 70 400 €

* Bonus écologique (5 000 €/2 000 €) non-déduit.