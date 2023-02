L’attachement des salariés se suscite autant qu’il se mérite

Dans un marché de l’emploi tendu, les entreprises doivent plus que jamais faire la différence par leurs propres solutions pour mieux attirer les talents. Certains candidats devenus exigeants, nous disent attendre de pouvoir identifier clairement et sans délai les raisons pour lesquelles ils répondront ou pas à telle ou telle offre d’emploi. Parmi les préoccupations les plus souvent évoquées par ces derniers, nous avons relevé récemment une sorte de hiérarchie de priorités dont il faudra sans doute tenir compte.

Au-delà des questions sur l’écoresponsabilité de la filière et la RSE de plus en plus présentes, celles sur la qualité de la gestion de carrière d’un nouvel entrant est très souvent évoquée. Par ailleurs, nous constatons que les entreprises et DRH de la distribution automobile qui disent le moins souffrir du manque de main-d’œuvre sont celles qui croient le plus aux vertus de l’entretien professionnel.

Parce qu’il est un des moments privilégiés d’échanges, l’entretien professionnel offre l’opportunité de se concentrer particulièrement sur le développement de l’implication de chaque collaborateur dans l’entreprise. Selon ces DRH, réduire l'entretien professionnel à une formalité administrative obligatoire serait une erreur managériale et stratégique. Toujours selon les mêmes, une des bonnes pratiques serait d’utiliser principalement l’entretien professionnel pour mettre en adéquation les objectifs d’évolution professionnelle du salarié avec la stratégie de l’entreprise. Le plan de carrière est central et représente un réel levier pour fidéliser un collaborateur dans la durée. Par ces moments d’échanges un meilleur accompagnement des personnes peut se mettre en place sans trop ajouter de contraintes.

La simplicité de la procédure est une clé de réussite. Amener chacun dans l’entreprise à remplir préalablement les trames d’entretien professionnel avec soin pour aborder efficacement le rendez-vous, faciliter l’accès aux informations sur son déroulement et ne pas laisser de doutes sur la marche à suivre favorisent l’adhésion. Il existe des outils dédiés permettant l’automatisation de l’administration des entretiens pour laisser aux utilisateurs le temps de mieux se concentrer sur l’échange lui-même. Le principal conseil pour parvenir à l’adhésion du plus grand nombre est entre autres de rendre constructif le temps passé par les salariés à préparer et répondre à la trame d’entretien en sortant d’une vision trop administrative. Se mettre à la place des collaborateurs en leur demandant leurs priorités et leurs attentes vis-à-vis du rendez-vous, dresser un bilan du parcours professionnel, poser des questions sur leurs métiers et leurs rôles avant leur arrivée dans l’entreprise mais aussi sur leur évolution depuis leur intégration sont des pratiques souvent riches d’enseignements pouvant sensiblement améliorer les échanges. La finalité reste la discussion et les décisions qui vont en découler pour le salarié comme pour son manager.

La qualité du feedback du manager est importante pour améliorer la gestion des compétences et mérite parfois d’être travaillée. Donner aux salariés une vision claire des mobilités qu’ils pourraient demander et des formations disponibles permet de construire une relation durable et tend à prouver à tous la bonne prise en compte de leurs aspirations et de leurs besoins. Les données recueillies avant et pendant ces entretiens permettent de mesurer les besoins en formation, de comprendre comment chacun se projette et d’apporter des réponses adaptées. Certains veulent évoluer d’autres demandent des mobilités dans de nouvelles équipes. Dans tous les cas, le résultat est une vision plus claire de chaque volonté. Ces données aident à l’adaptation des projets RH selon la tendance des priorités des salariés.

Une bonne connexion entre les besoins des entreprises et les motivations des salariés crée du sens et plus de motivation. Les entreprises ont beaucoup à y gagner quand la marque employeur et l’attachement deviennent respectivement les éléments centraux de la performance en recrutement et en fidélisation des ressources. Tout effort fait pour organiser des entretiens professionnels avec le souci de l’expérience employé optimisera immanquablement l’impact positif de l’entreprise et confortera un nouveau levier pour fidéliser davantage les nouveaux entrants.