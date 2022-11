L'Audi e-tron 100 % électrique devient Audi Q8 e-tron

Le constructeur d'Ingolstadt fait évoluer son premier modèle 100 % électrique. Le grand SUV à batteries reprend à son compte l'appellation du vaisseau amiral de la gamme de SUV et s'offre de nouveaux ensembles moteurs et batteries plus capacitaires.

Présenté à l'été 2018 et lancé sur les routes début 2019, l'Audi e-tron connaît depuis plusieurs mois une carrière plus confidentielle. Une tendance assez logique puisque nombre de concurrents sont venus grossir ce segment des grands SUV électriques. En parallèle, le constructeur allemand commercialise aussi depuis une berline zéro émission - l'Audi RS e-tron - ainsi que des modèles plus abordables comme les plus compacts Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportaback.

Désormais baptisé Audi Q8 e-tron par la marque, afin « d'affirmer sans détour que [ce véhicule] est "le" modèle haut de gamme de [la famille] des SUV et crossovers électriques », le véhicule hérite de l'identité visuelle appliquée aux autres membres de la gamme zéro émission du constructeur premium allemand. À noter qu'Audi maintient au catalogue l'inédite version coupé assez logiquement baptisée Q8 e-tron Sportback. Si les deux carrosseries s'étirent sur 4,91 mètres de long pour 1,93 mètres de large, la première atteint 1,63 mètres de hauteur quand la seconde se limite à 1,61 mètres. La différence est certes minime, mais le traitement stylistique apporté permet de facilement les différencier.

Plus de watts sous le capot

Côté mécanique, le nouveau duo intégrant la gamme Audi bénéficie de trois groupes motopropulseurs. Associant deux blocs électriques, il permettent ainsi de bénéficier d'une transmission intégrale. Les version 50 développent 250 kW (XX ch) pour 664 Nm de couple. Selon le constructeur, le SUV peut parcourir jusqu'à 491 km tandis que le coupé peut atteindre 505 kilomètres entre deux charges grâce à leur batterie de 89 kWh (95 kWh en capacité brute).

Positionnés au-dessus dans la gamme, les versions 55 avance une puissance de 300 kW (XX ch) toujours pour 664 Nm de couple. L'autonomie est portée à 582 kilomètres (SUV) ou 602 kilomètres (Q8 e-tron Sportback) avec leur batterie litrhium-ion plus capacitaire de 106 kWh (114 kWh bruts).