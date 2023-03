Pourquoi l'Audi e-tron est-elle rebaptisée Q8 e-tron ?

Audi lance sa deuxième génération de véhicule électrique avec la nouvelle version de l'e-tron, qui conserve le même design que la première génération, mais avec un nouveau naming et une batterie plus puissante, bien que plus lourde. Avec son nouveau Q8 e-tron, la marque prépare clairement sa conversion totale à l'électrique d'ici 2033.

Premier véhicule électrique (BEV) pour la marque Audi en 2018, l'e-tron seconde génération n'a subi aucun changement au niveau du design. Deux nouveautés toutefois : l'e-tron s'appellera désormais Q8 e-tron tout en revenant avec des batteries musclées.

Cette mise à jour s'inscrit dans la stratégie d'Audi, filiale du groupe Volkswagen, visant à atteindre une gamme 100% électrique d'ici 2033, soit deux ans avant l'échéance européenne. Malgré les doutes en Allemagne sur la transition vers l'électrique, Audi reste résolument engagé dans cette direction. Le SUV e-tron est le premier véhicule entièrement électrique proposé par Audi en 2018, avec plus de 175 000 unités vendues dans le monde en plus de quatre ans de commercialisation. Maintenant, il est de retour sur les routes avec une deuxième génération.

Le même design : rien ne change

D’un point de vue extérieur et intérieur, la seconde génération ne change pas. Difficile de faire la différence entre la première génération : il n’y en a pas en fait ! Les dimensions sont identiques à quelques millimètres près. A l’arrière, on note toutefois un nouveau design des pare-chocs et diffuseurs arrières. Produite dans l’usine de Bruxelles depuis le début, ce nouveau modèle bénéficie du partage de la platforms TPE avec Porsche. Rappelons que cette usine belge a la particularité d’être neutre en CO2.

Au niveau de la conduite, c’est confortable. Nous sommes dans un SUV premium Audi, pas de surprise à ce niveau là. La question se pose de savoir si ce modèle trouvera son public dans cette jungle de SUV full électrique en Europe ou si cela restera un modèle vitrine et technologique pour la marque.

La fin du véhicule thermique programmée en 2033

A l’occasion de cette présentation, Audi a rappelé que l’électrification était la priorité pour le constructeur d’Igolstadt. D’ici la fin de l’année 2023, Audi proposera le Q6 e-tron tandis que les nouveaux modèles seront tous 100% électriques à partir de 2026. Malgré les blocages et circonvolutions de l’Allemagne sur la réglementation européenne actant la fin des véhicules thermiques en 2035, Audi ne se pose aucune question quant à l’arrêt des véhicules thermiques. C’est déjà décidé et rien ne semble stopper ce mouvement pour la marque premium allemande. Si bien que la fin des véhicules thermiques est annoncée en 2033 chez Audi avec la commercialisation de véhicules 100% électriques (BEV) à partir de cette date. Soit deux années avant la limite officielle fixée par l’Europe.

Deux nouveautés : le naming Q8 et de nouvelles batteries

L’e-tron fait son entrée officielle dans la gamme Audi en recevant un nouveau naming. Il faudra désormais l’appeler Q8 e-tron. Ce modèle 100% électrique est commercialisé sur le segment C premium électrique. Un segment fortement concurrencé désormais en Europe. La Q8 e-tron revient sur le marché avec deux nouvelles capacités 50 d’une capacité de 71 kWh et 55 avec 95 kWh. Logiquement la puissance de recharge maximale s’améliore avec une puissance de 150 à 170 kW. A noter que la courbe de recharge linéaire a été améliorée. Le constructeur en a profité également pour faire progresser les flux d’air tout en proposant désormais une navigation prédictive qui vient renforcer l’autonomie. Dans le même esprit, l’application myAudi permet de programmer la recharge sur un trajet donné. Au final, le gain d’autonomie varie de +32 à 44%.

Plutôt cher pour un SUV électrique sur le premium

La batterie est certes plus puissante mais le véhicule est également plus lourd à la sortie ce qui permet d’avoir une autonomie WLTP de 277 à 436 kms avec ce nouveau modèle. Le Q8 e-tron aura deux silhouettes SUV et Sportback. Deux finitions sont proposées pour ce modèle S Line et Avus. La version SQ8 e-tron sera disponible au cours de l’année 2023. Côté tarifs ça coince un peu quand même. C’est assez cher ce qui devrait poser quelques problèmes face à la forte concurrence sur ce segment. Pour s’acheter le Q8 e-tron, il faudra compter à partir de 86 700 euros pour la version de base et à partir de 89 300 euros pour le Sportback.