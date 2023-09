L’automne, une saison critique pour l’automobile

Si l’automne est synonyme de rentrée, retour des manteaux et des plaids chaud et, pour certains, d’événements comme l’Oktoberfest, Halloween ou encore le Connect Fleet 2023, la période de mi-septembre à mi-décembre est surtout marquée par des journées plus courtes et des intempéries plus fréquentes. Un contexte qui peut engendrer une hausse des accidents, comme en témoignent les chiffres de 2022. Selon les chiffres de l’ONISR, 295 personnes ont en effet perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en octobre de l’an dernier.

En matière de sécurité, l’automne n’est pas à négliger

Face à une baisse de la luminosité sur la route, mais également des épisodes de pluie et de brouillard soutenus, adapter sa conduite apparaît donc primordial. Pour preuve : par temps de brume, un conducteur commence à perdre les repères visuels en dessous de 200 m de visibilité. Réduire sa vitesse pour anticiper toute manœuvre de freinage, se rendre visible en allumant ses feux de croisement et opérer un état des lieux de son véhicule afin de vérifier qu’il est bien paré pour le retour de la froideur constituent, de ce fait, les meilleures pratiques à adopter.

Une attention toute particulière doit d’ailleurs être donnée aux balais d’essuie-glace, aux phares et aux pneus pour éviter tout risque d’aquaplaning. De même, le soleil automnal peut être aveuglant lorsqu’il est rasant, conserver une paire de lunettes de soleil dans sa boîte à gants ne paraît pas optionnel. Enfin, la climatisation ayant servi tout l’été, nettoyer les aérateurs s’avère une nécessité, tandis qu’avec les températures qui chutent, un contrôle, voire un entretien de la batterie (surtout si elle a plus de 4 ou 5 ans) se révèlera loin d’être accessoire. Bref, quand les arbres s’ornent de couleurs orangées, la vigilance est de mise, et ce, plus que jamais !

Le temps des bonnes affaires

Avec la rentrée, des changements peuvent apparaître dans le quotidien et entraîner de nouveaux besoins, à l’image de nouvelles activités parascolaires qui demandent de transporter du matériel ou ses enfants et donc d’opter pour un véhicule plus grand. Tout comme le printemps, l’automne est donc l’autre grande saison de l’automobile, en témoignent également les nombreux salons (l'IAA de Munich, le Mondial de l’Automobile, etc.) qui se tiennent à cette époque de l’année. C’est donc le moment idéal pour ceux qui souhaiteraient s’acheter une nouvelle voiture de prendre le pouls du marché mais aussi de bénéficier de promotions intéressantes car d’anciens modèles encombrent souvent les stocks.

Or, le mois de septembre coïncidant généralement avec le lancement de nouveaux modèles par les constructeurs automobiles, les concessions cassent les prix lors de journées portes ouvertes. Sans oublier que novembre, lui, abonde d'offres telles que le Black Friday ou le Cyber Monday, incitant à la consommation en tout genre. Un phénomène qui favorise l’afflux de véhicules d’occasion laissés en reprise tout en constituant également une aubaine pour le secteur de la revente avec un attrait flagrant pour les citadines. Les jeunes aux budgets serrés qui viennent de décrocher leur premier emploi ou requièrent un véhicule pour se rendre sur leur lieu d’études en sont d’ailleurs les premiers clients. À l’inverse, l’hiver montre une appétence pour les SUV/4x4.