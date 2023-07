L'Automobile & L'Entreprise prend sa « pause estivale » : rendez-vous à la rentrée !

Alors que le traditionnel chassé-croisé entre “juillettistes” et “aoûtiens” se profile, L’Automobile & L’Entreprise marque également une – courte – pause au cours de cette saison estivale. Si vous allez recevoir dans quelques jours le numéro 288 du magazine (août-septembre), notre newsletter quotidienne s’arrête, elle, ce vendredi 28 juillet pour reprendre fin août. Durant cette période, le site web de votre magazine continue à être mis à jour par la rédaction et enrichi des dernières actualités du secteur. Retrouvez également ci-dessous vos prochains évènements et l'essentiel de l'actualité des flottes de ce premier semestre 2023. Toute la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise vous souhaite un belle été, de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée !