L'Automobile & L'Entreprise vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous en 2023

À l’occasion des fêtes de fin d’année, votre service quotidien de news s’interrompt quelques jours pour reprendre le 4 janvier prochain. En attendant de vous retrouver, voici une rétrospective des informations clés qui ont marqué le deuxième semestre de l'année. Essais en vidéo, évolution de la fiscalité et de la réglementation, actualité des flottes…, un programme riche vous attend. Toute la rédaction de L’Automobile & L’Entreprise vous souhaite une bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année. Merci de votre fidélité et rendez-vous en 2023 !